Málaga
Detenida en Marbella una pareja tras dar su bebé positivo en cocaína
Los policías identificaron a la madre del bebé, de 25 años y al padre, de 43 años
EP
Una pareja ha sido detenida en la ciudad malagueña de Marbella tras dar su bebé positivo en cocaína tras un análisis realizado en el hospital, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo. Al parecer, una persona llamó a la Policía Local advirtiendo de que una pareja estaba haciendo una hoguera en las dunas de Cabopino. Tras ello, los agentes acudieron al lugar donde vieron un coche, sin seguro y con la ITV caducada, y una tienda de campaña, dentro de la cual se encontraba la familia.
Los policías identificaron a la madre del bebé, de 25 años y al padre, de 43 años. También vieron que el menor presentaba signos de desnutrición, además de las condiciones en las que se encontraba.
Por ello, según el rotativo, los agentes trasladaron al bebé, junto con los padres, a un centro de salud, donde tras examinarlo, lo derivaron al Hospital Costa del Sol. Una vez allí, le realizaron varias pruebas para ver si estaba bien alimentado y quedó ingresado. La investigación pasó a la Policía Nacional.
Al parecer, en la analítica de orina del menor se detectó cocaína en el organismo del bebe, por lo que los padres fueron arrestados en relación con los hechos.
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a desalojar el edificio: 'Se escucharon explosiones en la cubierta
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- Cocido para miles en Lalín y cuatro vuelos desde Afganistán para el pregonero Diego Rivas
- La rotura de una tubería inunda un garaje y varios comercios en la 'milla de oro' de Santiago: 'Parecía una riada
- Un incendio en el centro comercial de As Cancelas obliga a evacuar el edificio
- Reunión por la huelga de buses en Santiago: la patronal denuncia la 'desinformación' con la que llegó el preacuerdo
- Despliegue de la Guardia Civil en Teo: 'Tiraron a porta ás seis da mañá e saíron con tres detidos que tiñan cochazos