Investigan el naufragio en Pontevedra de un barco con 12.000 litros de gasóleo en bidones a bordo

La Guardia Civil investiga el misterioso hundimiento de un "barco fantasma" en aguas de la localidad pontevedresa de O Grove. La Benemérita ha tomado declaración a sus tres tripulantes tras su rescate y se han recuperado alrededor de 12.000 litros de gasóleo. Hay tres planes de emergencia activados a causa de la contaminación marina generada por el combustible de la nave hundida.

Se intenta esclarecer si el 'Nuevo Santa Irene' que se fue a pique era un 'petaquero', que es como se conoce en la jerga a los que abastecen de combustible a las embarcaciones de narcotráfico.

Y dado que llevaba gasóleo, no gasolina, se descarta que fuera para surtir a alguna narcolancha y cobra peso la hipótesis de algún narcosubmarino que estaría esperando en algún punto del Atlántico.

Eso es lo que se debatía pasadas las nueve de la noche del martes en el puerto de Meloxo, al que fueron trasladados los tres tripulantes del barco hundido. Se desconoce si había alguno más que pudiera estar desaparecido, pero ellos se negaban a articular palabra. Uno de ellos estaba herido por una fuerte contusión en el tórax.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las ocho de la tarde de este martes. El 'Nueva Santa Irene', en su día utilizado como auxiliar de acuicultura (mejillonero), cargó los bidones con gasóleo en torno a las 13 horas de este martes, y después habría estado esperando agazapado entre las bateas con la intención de moverse cuando anocheciera y la actividad en la ría fuera mínima.

Dado que el combustible estaba siendo transportado a bordo del barco en cuestión aprovechando la oscuridad de la noche, y sin un destino conocido ni lógico, muy pronto se encendieron todas las alarmas y las sospechas se encauzaron en una misma dirección.

Sobre todo porque en el barco hundido no solo había gasóleo como para abastecer a un camión –o a un narcosubmarino, en este caso–, sino también una buena cantidad de cartones de tabaco de procedencia inglesa que acabó esparcido por la ría, además de trajes de supervivencia y víveres.

También repuestos de todo tipo, anticongelante y otro material que hace pensar que el barco se disponía a hacer una larga travesía y, desde luego, a salir a mar abierto. Así lo sugiere también el hecho de que estuviera equipado con avanzados sistemas de navegación y recepción de datos vía satelital.

En cualquier caso, hay que insistir, todo ello son elucubraciones que realizaban a pie de puerto los participantes en el operativo, ya que hasta ahora no hay confirmación oficial alguna sobre este episodio.

Esos mismos participantes en la operación, por cierto, indicaron a Faro de Vigo que los tres hombres rescatados son jóvenes, uno de ellos vecino de Rianxo, otro de Vigo y otro con nacionalidad lituana.

El barco en el que navegaban es, como queda dicho, un auxiliar de acuicultura que parece estar dado de baja desde hace años y habría tenido puerto base en A Illa de Arousa.

La colisión del barco –que está hundido a veinticinco metros de profundidad–, tuvo lugar en las conocidas bateas de Meloxo, a la altura del Faro das Pedras, frente a la costa grovense de Virxe das Mareas y Porto Meloxo.

Hoy se espera que los buzos especializados de la Guardia Civil acudan al lugar para inspeccionar el pecio y recuperar el material que pueda encontrarse en su interior. Las malas condiciones meteorológicas, con alerta naranja en el mar por viento y oleaje en todo el litoral gallego, dificultan las labores.

Además de determinar si hay indicios de que alguna persona más pudiera haber estado presente en el momento del naufragio junto a los tres individuos antes aludidos.

Los mismos, cabe apuntar, que fueron rescatados por una lancha particular y llevados a puerto antes de que se activara todo el dispositivo de emergencias.

En el mismo fue determinante el trabajo realizado por la empresa de servicios marítimos Noroeste Sub, que con el barco 'Insuiña Rande', patroneado por Cristian Méndez Correa, se ocupó de recuperar los bidones de gasóleo que estaban a la deriva tras el naufragio. Se recuperaron un total de 11 depósitos, ya que el último fue el que se fracturó en la colisión con las bateas, vertiendo todo su contenido.

También participaron efectivos de Gardacostas de Galicia y de Salvamento Marítimo, con embarcaciones como la 'Salvamar Sargadelos' y la 'Mar de Galicia'.