En Vilafranca
Muere una mujer de 80 años en el incendio de una vivienda en Mallorca
La víctima quedó atrapada en el interior del inmueble
Redacción Sucesos
Una mujer de unos 80 años de edad ha muerto esta madrugada en el incendio de su vivienda en Vilafranca. La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las causas que provocaron el fuego.
Minutos después de las cinco de la madrugada, el servicio de Emergencias del 112 recibió varias llamadas alertando del incendio de una vivienda situada en el número 5 de la calle Amargura, en la que vivía una mujer de avanzada edad que había quedado atrapada por las llamas.
Inmediatamente se desplazaron hasta el lugar efectivos de Bombers de Mallorca de los parques de Manacor y Felanitx, patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local y varias ambulancias del 061.
Los bomberos lograron controlar el incendio y, al acceder al interior del inmueble, encontraron a la mujer, de unos 80 años, ya sin vida. Los sanitarios solo pudieron certificar su muerte.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar el origen del incendio.
- Santiago empieza a sancionar con hasta 30.000 euros a los dueños de pisos turísticos ilegales
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
- Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
- La carrera por el Rectorado de la USC se decidirá entre Crujeiras y Flores
- Tres locales de Santiago donde todavía puedes tomar café desde 1,20 euros
- Santiago encara la segunda jornada de huelga indefinida de buses a la espera de la reunión de esta tarde
- El Sar se desborda en Bertamiráns y a la crecida del Tambre y Gallo se unen la del Cambeda, Bermaña y Xundarama