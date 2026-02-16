La Guardia Civil detiene a 17 personas en Alicante en una operación de lucha contra las redes de inmigración ilegal

La Guardia Civil realizó 17 detenciones en Almoradí y Callosa de Segura por infracción a la ley de Extranjería y uno más por tener pendiente una orden europea de detención para extradición dictada por Italia por un delito de tráfico de drogas. La doble operación la desplegaron los agentes de la Guardia Civil en coordinación con la Policía Nacional, la Policía Adscrita a la Generalitat Valenciana de la Policía Nacional y los cuerpos de Policía Local de Almoradí y Callosa de Segura en dos operativos conjuntos "dentro de la lucha contra las redes de inmigración ilegal".

Comisaría y Policía Local

En dos días distintos, se llevaron a cabo dos operaciones coordinadas entre las unidades de la Guardia Civil, y la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría de Orihuela y a la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana en las que se contó con la colaboración de los cuerpos de Policía Local de ambas ciudades.

El objetivo de la operación se centraba en la inspección de locales de ocio para "luchar contra las redes de inmigración ilegal", según la oficina de prensa de la Comandancia de Alicante.

Cuartel de la Guardia Civil de Almoradí / INFORMACIÓN

Cómputo

El primero de los operativos se desarrolló en la población de Almoradí, donde el cómputo de la actuación policial se saldó con cinco establecimientos inspeccionados. Se realizaron ocho detenciones de personas con edades comprendidas entre los 21 y 33 años, por infracción a la ley de extranjería. Además, se identificó a 37 personas y se levantaron tres actas de propuesta de sanción según la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana y dos de sanción grave a los locales.

Una actuación de la Guardia Civil, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

En Callosa de Segura se arrestó a un hombre sobre el que pesaba una orden europea de detención para extradición por Italia, relacionada con un delito de tráfico de drogas. La extradición es procedimiento jurídico internacional mediante el cual un país pide a otro la entrega de una persona acusada o condenada por un delito para ser enjuiciada o cumplir una pena en el territorio donde cometió el crimen. Es un mecanismo para evitar que los delincuentes evadan la justicia cruzando fronteras.

Cuatro locales

Además, en Callosa se inspeccionaron un total de cuatro establecimientos, dos de ellos sancionados con faltas graves, siendo en este caso nueve las personas detenidas por infracción a la ley de extranjería, de edades comprendidas entre los 20 y 30 años de edad, así como un total de 59 personas identificadas.