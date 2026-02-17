Agresión con arma blanca
Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo durante el carnaval de O Hío en Pontevedra
Gonzalo Martínez
Un joven de 17 años, vecino del municipio pontevedrés de Cangas, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un corte en un muslo, supuestamente por un navajazo o un botellazo propinado durante las celebraciones del Carnaval de O Hío en Pontevedra. Los hechos sucedieron el lunes por la noche en la aldea de Vilanova y el chaval fue asistido por acompañantes hasta la llegada de una ambulancia contratada por el Concello para cubrir el evento y de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que investigan el suceso. Los testimonios apuntan a que el autor de la agresión fue una persona que iba disfrazada y con el rostro cubierto con pasamontañas, que habría utilizado un arma blanca, un objeto punzante como un cuchillo, una navaja o una botella rota.
Los datos recabados, todavía imprecisos, refieren que dos personas se acercaron al grupo de jóvenes que disfrutaba del carnaval y una de ellas atacó a la víctima, supuestamente sin mediar discusión. El joven sufrió la herida en la parte anterior del muslo derecho, cerca de la arteria femoral que le habría provocado daños más graves. Según fuentes municipales, el chaval se encuentra fuera de peligro.
Tres patrullas de la Policía Local y dos de la Guardia Civil custodian las celebraciones del multitudinario Carnaval de O Hío en Pontevedra, que reúne a miles de personas en la parroquia canguesa, muchas de ellas llegadas desde otros municipios.
- Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido
- Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas
- Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga
- Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago