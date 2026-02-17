Accidente laboral
Muere tras caer desde ocho metros mientras revisaba placas solares en Alicante
El trabajador, de 40 años, realizaba labores de mantenimiento de fotovoltaicas de una nave industrial
L. Gil López
Un trabajador de 40 años ha muerto tras caer desde una altura de ocho metros mientras realizaba labores de mantenimiento de placas fotovoltaicas de una nave industrial en una empresa de Callosa d'en Sarrià (Alicante), según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.
Los hechos ocurrieron este lunes sobre las 14 horas y el fallecimiento se produjo tras el intento de reanimación de la víctima por parte del personal sanitario, cuando el hombre estaba siendo trasladado al hospital, ya que finalmente falleció durante el trayecto.
Las mismas fuentes han precisado que el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Vila Joiosa está instruyendo las diligencias para averiguar el resto de detalles de este suceso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido
- Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas
- Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
- Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
- Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga