Detenido el ex marido y padre de la mujer y la niña degolladas en su casa en Xilxes (Castellón)

Detenido el presunto autor del doble crimen en Xilxes (Castellón) de una mujer y su hija menor de edad. Según ha podido confirmar este periódico, el hombre ha sido arrestado, por el momento, por el quebrantamiento de la orden de alejamiento de 300 metros de su exmujer y la niña que tenía en vigor hasta 2027 y que impedía al exmarido y padre de la menor ahora arrestado acercarse o ponerse en contacto con ellas por cualquier medio. El maltratador, condenado a ese alejamiento en marzo del año pasado tras un juicio rápido, permanece en el calabozo mientras los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil comprueban la coartada, poco fiable, del sospechoso de este nuevo doble crimen machista, el segundo en Castellón en 24 horas tras el asesinato de la enfermera de Benicàssim.

Ambas víctimas fueron encontradas este martes por la tarde sin vida en su vivienda de Xilxes, en la calle Cova Santa. La Guardia Civil investiga este doble feminicidio, después de que se hayan hallado los dos cuerpos sin vida de María José Bou, de 47 años, y de la niña, de 12 años, en su casa, próxima al Ayuntamiento de la localidad y al retén de la Policía Local.

El hombre se encuentra en el calabozo de la Policía Local de Xilxes, donde los agentes del Instituto Armado le tomaron una primera declaración al poco de ser encontrados los cuerpos. Los investigadores manejan como una de las principales hipótesis que se trate de un nuevo crimen machista: tanto la madre como la hija de 12 años estaban en el sistema VioGen y ambas estaban protegidas con una orden de alejamiento de 300 metros que impedía al ahora detenido acercarse o comunicarse con ellas por cualquier medio.

La orden de protección no funcionó

Esta medida judicial, impuesta por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vila-real, fue acordada después de un juicio rápido que generó un episodio de maltrato físico en el que María José Bou sufrió lesiones, ocurrido el 27 de febrero de 2025, hace ahora un año. Al parecer, el condenado había recurrido ese castigo, que debía estar en vigor al menos hasta febrero de 2027, y la Justicia aún no se había pronunciado.

De hecho, desde el primer momento se confirmó que tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Xilxes conocían a las víctimas y al padre de la menor asesinada, porque habían intervenido en varios episodios de violencia de género, sobre la madre, y doméstica, sobre la niña.

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

Mensaje desde el móvil de su hija

Ha sido precisamente el maltratador quien dio la alerta tras afirmar que se las había encontrado muertas en el domicilio. Según su primera declaración ante la Guardia Civil, él se encontraba en València cuando afirma haber recibido el mensaje desde el móvil de su hija alertando de que algo sucedía en la vivienda. Los agentes están tratando de confirmar esa tesis que, según fuentes de la investigación, presenta lagunas importantes.

De hecho, los agentes están comprobando datos de telefonía, cámaras y desplazamientos del sospechoso, y están a la espera del informe preliminar de las autopsias, que se están realizando esta mañana de miércoles en el Instituto de Medicina Legal de Castellón, ya que de ahí buscan un dato fundamental para desmontar la coartada: la data de ambas muertes.

La sospecha, de hecho, es que el mensaje desde el teléfono de la niña, que el ahora detenido mostró una y otra vez a todo el que se le acercaba a las puertas del domicilio de la calle Cova Santa de Xilxes, mientras la Guardia Civil y el forense trabajaban en la inspección de los cuerpos y de la vivienda, fue enviado cuando madre e hija ya estaban muertas.

El sospechoso pidió que llamaran a la policía

Tras recibir el aviso del doble crimen, que dio una vecina alertada por el sospechoso tras gesticular en plena calle para que llamasen a la policía, una patrulla de Policía Local y otra de la Guardia Civil acudieron con urgencia al lugar y confirmaron que se trataba de un doble asesinato.

Tanto la mujer como la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria en la localidad, así como el padre y marido de las víctimas son sordomudos. La mujer era natural de la localidad de la Plana Baixa.

Noticias relacionadas

La niña y su madre llevarían tiempo muertas dentro de la casa. Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que han llegado a la escena del crimen han necesitado la ayuda de un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el marido y padre de las víctimas debido a su discapacidad auditiva.