CITADOS POR EL JUEZ
Guerra y venenos por una habitación en un piso de alquiler: "Nos echa lejía en la comida y el café para que nos vayamos"
La Guardia Civil investiga si una mujer intoxicó durante meses a un matrimonio con el que compartía piso para lograr quedarse con la vivienda
Dos parejas convivían en la casa, que se alquila por habitaciones en Arganda del Rey (Madrid). La acusada sostiene que todo es una denuncia falsa para expulsarla a ella del domicilio
Dos matrimonios convivían en un pequeño piso que se alquila por habitaciones. No mantenían una buena relación. Ahora la Guardia Civil investiga si una de las mujeres estuvo intoxicando y tratando de envenenar al otro matrimonio para conseguir que se fueran de la casa, según una denuncia a la que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.
El marido del matrimonio afectado fue quien presentó la denuncia, el pasado mes de noviembre, ante la Guardia Civil de Arganda del Rey (Madrid). El hombre, un inmigrante que trabaja en Madrid, aseguró que tenía "miedo" de que esa mujer pudiera hacerles daño a él y a su pareja. Según su denuncia, su compañera de piso llevaba "aproximadamente dos meses" en los que les echaba "lejía en la comida, en el café y en las bebidas".
Los cepillos de dientes
El episodio final que le llevó a denunciar el caso habría ocurrido el 6 de noviembre. Entonces su compañera de piso, según la denuncia, "echó lejía en la olla de comida que había preparado mi mujer. También echó lejía en una botella de fanta de limón". El hombre aseguró a los guardias civiles que conservaba la botella de refresco para que fuera analizada en el laboratorio y demostrar lo que decía.
Su compañera de piso, además, habría "cogido los cepillos de dientes" suyos y de su esposa y "los habría utilizado para limpiar" diferentes zonas de la casa y hasta el cuarto de baño que comparten los dos matrimonios. Según el denunciante, "cuando iba a usarlo, el cepillo estaba marrón".
Fuera del piso
El hombre "sospecha" que todos esos ataques se deben a que la compañera de piso "quiere que mi mujer y yo nos vayamos", de la casa a pesar de que tienen un contrato de alquiler en vigor. La acusada, cuya defensa ejerce Beatriz Uriarte, del despacho Ospina Abogados, niega los hechos y asegura que todo se debe a una maniobra del denunciante para expulsarlos del piso y quedarse con la vivienda. De momento, quienes se han ido del piso son la supuesta envenenadora y su marido.
El juez del número 4 de Arganda del Rey investiga los hechos y ha citado a declarar a los dos, el denunciante y la supuesta envenenadora, para el próximo 25 de febrero. Ella está investigada por posibles delitos de lesiones y coacciones.
