Investigación
Detienen a una mujer en Mallorca por envenenar a su marido con medicamentos
El hombre ha tenido que recibir asistencia médica a consecuencia de la intoxicación que sufrió
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a una mujer de 46 años que presuntamente envenenó a su marido suministrándole altas dosis de medicamentos. El hombre no ha fallecido, aunque ha tenido que recibir asistencia médica. La detenida ha sido conducida hoy a disposición del juzgado de guardia de Palma.
Según las primeras informaciones, la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional de Palma llevó a cabo una investigación sobre el posible envenenamiento intencionado de un hombre, que tuvo que recibir asistencia médica por un posible caso de envenenamiento, al parecer por la ingesta de dosis excesivamente altas de medicamentos. Las gestiones policiales apuntaron a la mujer como principal sospechsa
Tras realizar diversas gestiones los agentes de la Ufam arrestaron a la mujer, una ciudadana española de 46 años, que hoy ha sido conducida a disposicion del juzgado de guardia de Palma.
