Detenido 'Fabián XXL', un hombre que ofrecía sexo a gays para robarles: "Cuando salí del baño, tenía un cuchillo en la mano"

Las fotos de su anuncio, en la web "telechapero.com", dejaban poco lugar a la imaginación. Se hacía llamar Fabián y se describía como un chico de 33 años con "ojos de color miel, pelo castaño, rol activo y tamaño XXL". Ofrecía servicios sexuales a hombres gays por 150 euros, una tarifa que rebajaba a 100 si el cliente se desplazaba hasta su piso, en el distrito madrileño de Moncloa. Pero cuando los jóvenes llegaban a la vivienda para tener sexo con Fabián se encontraban a un tipo mucho menos atractivo que el de las fotos. Un hombre que, además, les amenazaba para robarles.

La Policía Nacional detuvo el 18 de febrero a Fabián, que en realidad tiene 40 años y es cubano, por robar violentamente a dos jóvenes durante esos encuentros sexuales, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

No se parecía a la foto

"Cogí su teléfono de su anuncio en 'telechapero.com', contraté un servicio sexual. Le pagué un Uber y vino a mi casa. Lo primero que me sorprendió es que no se parecía al hombre que yo había visto en las fotografías, pero aún así acepté seguir con el servicio", denunció una de las víctimas a la policía el pasado 23 de enero.

El denunciante, de 30 años, español y vecino del distrito madrileño de Arganzuela, explicó a los agentes que, en cuanto entró en la vivienda, "Fabián empezó a mostrar una actitud violenta, intimidándome todo el tiempo. Yo quería contratar sus servicios por un par de horas, pero él me obligó a pagarle cinco horas, exigiéndome que le pagara inmediatamente".

El joven hizo entonces dos transferencias, a través de Bizum, de 250 y 500 euros, a un número de teléfono que Fabián le dio, según afirma en su denuncia. Entonces, el cubano "llamó a alguien para comprobar si había recibido el dinero".

"Suelta el cuchillo"

De acuerdo con su denuncia, ambos tuvieron relaciones sexuales mientras consumian "metanfetamina" hasta que, de repente, "Fabián paró, no sé por qué motivo porque no decía nada, así que yo aproveché para ir al servicio".

La víctima asegura que cuando volvió del baño, "Fabián tenía en su mano, detrás de la espalda, un cuchillo de grandes dimensiones". Asustado, el joven trató de reaccionar con tranquilidad: "Tenía mucho miedo, pero intenté mantener la calma. Con un tono suave, le pregunté por qué había cogido el cuchillo y le pedí que lo soltara".

Fabián le exigió entonces "que le pagara 1.200 euros de manera inmediata y otros 500 euros por la metanfetamina". Aterrorizado, el chico accedió por "miedo a resultar herido". Luego, según su denuncia, el cubano se marchó del piso.

Amenazas

Al día siguiente, "me contactó para pedirme que le enviara los extractos bancarios de las transferencias. Se los mandé, pero decía que no le había llegado el dinero a su cuenta. Entonces, me amenazó con venir a mi casa si no le volvia a pagar 1.700 euros. Dijo que iba a venir a mi domicilio y que se iba a quedar hasta que le pagara". Por miedo a que fuera a su casa, la víctima le envió 1.200 euros, según explica en su denuncia.

Otra de las víctimas de Fabián acudió a la comisaría "muy nervioso y asustado" el pasado 17 de diciembre, después de tener un encuentro "violento" con el cubano. El joven, un costarricense de 27 años, contó a los agentes que también contactó con Fabián a través de telechapero.com. Hablaron por whatsapp y acordaron un servicio sexual por el que el chico iba a pagarle 120 euros en metálico.

La cita tuvo lugar en casa de Fabián. "Fui a su piso y cuando estaba dentro del edificio, en el pasillo de entrada a su casa, se encendió una luz activada por un sensor. Alguien desde detrás de la puerta me decía que entrara, pero como no veía a la persona, dudé si acceder o no", denunció el joven.

"Barriga y brazos delgados"

"Entonces, él salió de la vivienda y vi que no coincidía con la foto del anuncio". El hombre que salió al encuentro del chico tenía los "brazos delgados, barriga y complexión gruesa", nada que ver con el "torso desnudo y musculado" que lo había seducido en internet. Me agarró de la muñeca derecha y me dijo: 'A mí no me vas a hacer perder el tiempo. Págame lo que me debes, dame los 150 euros'". Asustado, el denunciante se sacó del bolsillo el dinero que previamente habían acordado, 120 euros, según recordó ante los agentes.

"Era un hombre de mayor envergadura que yo, tenía miedo de que me agrediera allí mismo, así que le di el dinero que llevaba y le dije que no tenía más. Me soltó la muñeca y pude marcharme".

Noticias relacionadas

La Policía Nacional detuvo a Fabián el pasado 18 de febrero. Un día después pasó a disposición judicial acusado de dos delitos de robo con violencia e intimidación y otro delito contra la salud pública. Fuentes judiciales no descartan que afloren más víctimas. El hombre ha borrado sus fotos de la web en la que se anuncia. Su perfil acumula 12.424 visitas.