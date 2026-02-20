Feminicidio
Hallan el cuerpo descuartizado de una mujer dentro de una maleta en Sao Paulo
La víctima, de 34 años, fue encontrada en un arroyo del sur de la ciudad mientras el país registra cifras récord de feminicidios
EFE
La Policía brasileña abrió una investigación tras encontrar una maleta con restos de una mujer descuartizada en un arroyo de la ciudad de São Paulo, informaron este viernes fuentes oficiales.
Agentes de la Guardia Civil Metropolitana recibieron una alerta el jueves y encontraron la maleta en un riachuelo del distrito de Parelheiros, en la zona sur de la capital paulista, según indicó la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo en una nota. Solo al acercarse constataron "que contenía partes de un cuerpo humano".
Posteriormente, las autoridades constataron que la víctima es "una mujer de 34 años" y solicitaron exámenes periciales adicionales. El Departamento de Homicidios informó que investiga "todas las circunstancias del caso" y que "las diligencias continúan".
Al menos 1.518 mujeres fueron asesinadas en Brasil en 2025, lo que supuso una media de cuatro al día, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El número superó el récord de 2024, cuando se registraron 1.458 asesinatos. Las oenegés estiman además que las estadísticas podrían ser mayores ya que no hay uniformidad a la hora de contabilizar los casos de feminicidios en los 27 estados brasileños.
Frente a este escenario, el pasado 4 de febrero, las cúpulas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron un pacto de Estado contra los feminicidios que busca "proteger a las mujeres, prevenir la violencia y responsabilizar a los agresores".
