Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alianza de alcaldesMeco'Trapicheo'Santiago Ferreiro
instagram

Investigación

Muere en Valladolid un joven apuñalado por un menor de 13 años

La Policía Nacional también investiga a una menor de edad y a una mujer adulta que se encontraban en el lugar de los hechos

Una imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.

Una imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. / EP

EFE

Valladolid

Un joven ha fallecido este viernes en Valladolid tras resultar apuñalado supuestamente por un menor, de 13 años, ha explicado a EFE el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.

La agresión ha tenido lugar en torno a las 14:30 horas en la calle Democracia de la capital vallisoletana, tras lo que la Policía ha puesto a disposición de la Fiscalía al menor de edad que, según los primeros indicios, es el supuesto autor del acuchillamiento.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional también investiga a una joven, igualmente menor de edad, y a una mujer adulta, que al parecer se encontraban en el lugar de los hechos cuando ocurrieron.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents