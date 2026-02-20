Tragedia en Asturias
Dos muertos en un brutal accidente de tráfico en Gijón
El conductor de una grúa perdió el control de su vehículo y se empotró con una tienda
Nico Martínez
Conmoción en la avenida Constitución en Gijón. Un accidente de tráfico ha dejado dos fallecidos. Según las primeras hipotesis, el conductor de una grúa perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una tienda por causas que se investigan. Determinadas fuentes explican que pudo sufrir algún tipo de indisposición. Dicho accidente ha dejado al menos dos fallecidos y varios heridos.
El accidente se ha producido pasadas las diez de la noche. Hay un gran despliegue de ambulancias, policía local y policía nacional. Los hechos se están investigando, pero todo apunta por el momento a que la grúa, al perder el control del vehículo impactó con otros coches.
Los servicios sanitarios se encuentran sobre el terreno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»
- De vanguardista oficina de turismo a punto de 'trapicheo' en Santiago: 'Esto es un escándalo
- La orquesta del momento en España actuará a media hora de Santiago en marzo
- Sin avances en la negociación del convenio del transporte: la CIG se encierra en la sede de la patronal
- Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia
- La Finca do Espiño sale a subasta por 13 millones pese a que ya no se puede edificar
- Chollos' inmobiliarios en Santiago: tres pisos perfectos para invertir por menos de 200.000 euros