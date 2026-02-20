Sucesos
La Policía Nacional busca a los autores de una paliza a un hombre de unos 60 años en Córdoba
La agresión ocurrió este jueves por la tarde, en las inmediaciones de un campo de fútbol, y los agentes identificaron a personas que podrían estar relacionadas con los hechos
Pilar Cobos
La Policía Nacional busca a los autores de una paliza sufrida por un hombre, de unos 60 años de edad, este jueves por la tarde, cuando se hallaba en las inmediaciones del parque de Las Margaritas-Colonia de la Paz en Córdoba. La víctima habría acudido a un centro sanitario por sus propios medios y denunció la agresión.
Testigos de lo ocurrido han relatado a Diario Córdoba que los agresores golpeaban al perjudicado "sin piedad". La riña tuvo lugar minutos antes de las 18.30 horas, en las inmediaciones de un campo de fútbol.
Una riña con varios participantes
La Policía Nacional ha confirmado que recibieron un aviso por la existencia de una riña en la que participaban varias personas, agrediendo a otra, en la vía pública. Cuando los agentes acudieron al lugar, los presuntos agresores habían huido, pero identificaron a personas que podrían estar relacionadas con lo ocurrido.
Así las cosas, en estos momentos la Policía Nacional investiga los hechos para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron y establecer presuntas responsabilidades. Por el momento, no hay detenidos.
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»
- De vanguardista oficina de turismo a punto de 'trapicheo' en Santiago: 'Esto es un escándalo
- La orquesta del momento en España actuará a media hora de Santiago en marzo
- Sin avances en la negociación del convenio del transporte: la CIG se encierra en la sede de la patronal
- Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia
- La Finca do Espiño sale a subasta por 13 millones pese a que ya no se puede edificar
- Chollos' inmobiliarios en Santiago: tres pisos perfectos para invertir por menos de 200.000 euros