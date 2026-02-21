La víctima del ataque machista en Tenerife sigue estable y consciente tras doce horas de operaciones

La mujer que en la madrugada del pasado viernes sufrió un brutal ataque machista por parte de su pareja y que vio morir a su hijo de 10 años en Tenerife ha sido intervenida durante doce horas en un hospital. Este sábado fuentes autorizadas de la Delegación del Gobierno han confirmado que la joven de 26 años, Almudena, sigue en estado muy grave, pero estable.

Esta víctima de violencia de género y vicaria se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc) desde la madrugada en que ocurrió dicha tragedia en una vivienda de la Barriada de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, en el sur de la Isla.

Guardias civiles donde ocurrió el crimen machista en Arona / MARIA PISACA

Intubada

Desde el citado centro hospitalario de referencia de Tenerife informaron este sábado de que la mujer se hallaba intubada y en estado consciente. Además, aclararon que se encontraba estable, dentro de la gravedad, y que su vida no corre peligro.

A la una de la madrugada del pasado viernes, en un piso de la segunda planta del Portal 2 del Paseo Santa Eulalia, un varón de 35 años, identificado como Juan Manuel Alonso Fumero, utilizó un machete para atacar a su mujer y al hijo de ambos, Yared, de 10 años.

Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos. Y, poco a poco, varias personas se acercaron al lugar. Uno de los residentes en el bloque de viviendas también empezó a chillar para reclamar ayuda.

Dos vecinos

La puerta del domicilio estaba abierta, pero no podía entrar, puesto que una cancela metálica lo impedía. Al lugar acudieron otros dos ciudadanos de la parte alta de la Barriada de Arona con una patacabra. Después de muchos esfuerzos, ambos pudieron forzar la cancela y acceder al interior de la casa, donde presenciaron una escena de horror.

Una psicóloga y un agente de la Guardia Civil, en el entorno de la vivienda donde un padre asesinó a su hijo en Cabo Blanco, Arona. / María Pisaca / MARIA PISACA

El menor se encontraba fallecido en el suelo con varios machetazos en la cabeza y en otras partes del cuerpo, mientras que la mujer presentaba lesiones muy graves en ambas extremidades superiores.

Distracción

Trataron de que Juan Manuel cambiara de actitud y se tranquilizara, pero les resultó imposible. En cualquier caso, su presencia pudo distraerlo durante algún momento para que no terminara por acabar con la vida de Almudena. Después bajaron a la calle. Minutos después llegaron guardias civiles y policías locales de Arona, que subieron de forma inmediata al domicilio donde ocurrieron los hechos.

Pero el varón, conocido en el barrio como Juanma, siguió con su comportamiento violento y descontrolado. Tras perseguir a los agentes y herir a uno en un hombro, cuando ya estaba en la vía pública, fue abatido a tiros por uno de los integrantes del Instituto Armado.