Dos detenidos con cocaína y una pistola en Villafranca de los Barros (Badajoz)

La Guardia Civil ha detenido a dos ciudadanos portugueses tras intervenirles cocaína, una pistola y 13.000 euros en metálico. Ambos están investigados como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

La intervención, según han explicado fuentes de la comandancia, tuvo lugar el pasado miércoles, cuando agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que formaban parte de dispositivos de servicios para el control de velocidad en la autovía A-66, dentro del término municipal pacense de Villafranca de los Barros, captaron con el cinemómetro a un turismo que circulaba a velocidad muy superior a la permitida para la vía.

Ante las sospechas de que pudieran ocultar algún objeto procedencia ilícita, se llevó a cabo el registro de sus pertenencias y del vehículo. Bajo el asiento del copiloto se intervino un neceser que contenía en su interior 1,10 gramos de cocaína, 64 bolsas individuales, una báscula de precisión, una pistola y dos cartuchos.

Junto al neceser también hallaron 12.844 euros, supuestamente obtenidos del tráfico de drogas.

Ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias oficiales, tras lo que el caso ha pasado a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.