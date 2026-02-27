O Porriño
Muere un hombre en Pontevedra tras caerle encima el árbol que talaba
Ocurrió en torno a las 17.00 horas en el lugar de O Casal, en San Salvador de Budiño.
E. P.
Pontevedra
Un hombre ha fallecido en la tarde de este viernes en O Porriño (Pontevedra) tras caerle encima el árbol que talaba, según informa el 112 Galicia.
En concreto, la Central de Emergencias recibió el aviso en torno a las 17.00 horas por parte de un familiar de la víctima, que solicitó asistencia sanitaria en el lugar de O Casal, en San Salvador de Budiño.
De este modo, se alertó a personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmaron el fallecimiento del varón.
La Guardia Civil, la Policía Local y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad también fueron informados por el 112 Galicia.
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
- Un ternero criado en Touro bate el récord de precio de la subasta de Silleda: 3.246 euros
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Un hombre de 55 años muere arrollado por un turismo en la Vía Edison de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- El pleno rechaza el cambio de nombre del CEIP Apóstolo Santiago por el de Almáciga pese al aval del Consello Escolar
- ¿De qué se quejan los compostelanos? Los principales motivos de las 610 reclamaciones que recibió Raxoi en 2025
- Santiago suspende por un año la conversión de edificios enteros en apartamentos turísticos entre las críticas de la oposición