Fuengirola
Detenido un hombre por intentar raptar a una menor en un mercadillo de Málaga
El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía
Redacción
Málaga
Un hombre ha sido detenido en Fuengirola por intentar llevarse a una menor en un mercadillo este domingo.
El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía.
La presencia de varias patrullas de agente de la Policía Local permitió actuar con rapidez, por lo que llegaron al lugar a tiempo. Tras esto, el individuo fue arrestado y puesto a disposición de la Policía Nacional.
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
- Cierra un emblema de Vedra: La Taberna do Mosqueiro echa la persiana tras 70 años de historia
- Localizan el cadáver del vecino de Teo desaparecido en Pontevea
- Parece Italia pero está en Galicia: así es el asombroso pueblo marinero que no tiene nada que envidiar al Cinque Terre
- Crónica social compostelana | Comida de extrabajadores de la desaparecida empresa Daviña
- Una nueva pelea multitudinaria en un pub del Ensanche de Santiago deja un herido con múltiples traumatismos