Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

La cifra de hospitalizados por el siniestro de Adamuz se mantiene en siete desde hace dos semanas

El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que aún permanecen hospitalizados se mantiene en siete desde el pasado día 13 del presente febrero, hace dos semanas, continuando uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y los otros seis, incluido un menor, ingresados en planta.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 118 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

Así las cosas, en planta hay un total de cinco heridos adultos, uno de ellos en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Hospital Vithas Málaga y uno en el Hospital Quirón de Huelva, mientras que el único menor hospitalizado en planta, por su parte, está en el Reina Sofía de Córdoba.