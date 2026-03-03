Policía Nacional
Operación Naranjal: liberan a 45 víctimas de explotación laboral en la recolección de mandarinas en Sevilla
La inspección culminó con la detención del responsable de la organización, acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental
Redacción
La Policía Nacional ha liberado en Dos Hermanas (Sevilla) a 45 ciudadanos extranjeros que estaban siendo presuntamente explotados laboralmente durante la recogida de mandarinas en una finca cercana al municipio. Según la información facilitada a través de una nota de prensa, las víctimas se encontraban en situación irregular en España y trabajaban sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, además de hacerlo en condiciones que no cumplían las medidas mínimas de seguridad.
La actuación se enmarca en la operación Naranjal, iniciada a finales del año pasado tras tener conocimiento de la posible existencia de una finca en la que podrían estar cometiéndose delitos contra los derechos de los trabajadores por parte de la empresa contratante.
Tras las primeras averiguaciones, los agentes verificaron que en el lugar que estaba bajo investigación se realizaba la recolección de mandarinas de forma irregular, al encontrarse el personal laboral sin permiso de residencia, sin permiso de trabajo y sin contrato.
Durante la investigación, los policías detectaron además que a las 45 víctimas les constaba un NIE que no se correspondía con su filiación real, sino que pertenecía a otros ciudadanos extranjeros que habían sido dados de alta fraudulentamente en la Seguridad Social, pese a que no estaban realizando realmente esa jornada laboral.
En la inspección llevada a cabo en la finca, la Policía Nacional detuvo al responsable de la organización, al que se le imputan delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.
- La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas
- El avión más grande del Ejército del Aire realiza una escala técnica inesperada en Santiago antes de recoger tropas españolas en Estados Unidos
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- La Festa do Queixo de Arzúa cierra una edición multitudinaria con 40.000 asistentes y récord de participación
- Profesores de la USC amplían su experiencia en el extranjero: «Vives nunha realidade moi diferente á de Santiago»
- Oportunidad inmobiliaria cerca de Santiago: 4 pisos para estrenar desde 150.000 euros
- Dos directoras de 'casting' de renombre buscan talento joven en Galicia para protagonizar una nueva serie
- Cierra un emblema de Vedra: La Taberna do Mosqueiro echa la persiana tras 70 años de historia