Un muerto, un herido y otro atrapado tras el derrumbe de una casa en Valladolid

Los Bomberos de la Diputación de Valladolid han rescatado a una persona y el cadáver de otra de entre los escombros tras derrumbarse un edificio en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid) mientras que se trata de rescatar a una tercera que ya está localizada.

Al menos dos mujeres y un varón quedaron atrapados después del derrumbe, que se produjo minutos antes de las 18.57 horas, cuando varias llamadas avisaron al 112 que, en la Plaza Mayor de la localidad, se había venido abajo una vivienda de dos plantas en cuyo interior se llevan a cabo obras.

Los alertantes explicaban que debía de haber tres personas atrapadas entre los escombros, dos mujeres de unos 60 y 30 años y un varón de alrededor de 40, todas ellas conscientes.

El 112 dio aviso a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar. Además, se ha activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se ha movilizado la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de Protección Civil, que acude con material de iluminación y de apoyo.

Además, han acudido hasta la localidad para labores de apoyo voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Tordesillas (dos), Olmedo (cuatro) y Fresno el Viejo (tres).

También se han desplazado hasta el lugar el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar.