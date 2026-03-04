La fallecida en el derrumbe de una vivienda en Valladolid es una joven boliviana vecina de Murcia

Una joven ingeniera de 28 años nacida en Bolivia, vecina de Mula (Murcia) y trabajadora de una empresa muleña del sector fotovoltaico, ha fallecido tras el derrumbe de una vivienda de dos plantas en la Plaza Mayor de Siete Iglesias de Trabancos, en Valladolid. En el suceso resultaron heridas otras tres personas, también de origen boliviano y vecinos de la localidad muleña, todos ellos trabajadores de la firma Mofer Solar.

La vivienda en la que se produjo el colapso servía de alojamiento a trabajadores vinculados a la citada planta solar. Entre los afectados se encuentran empleados de una firma de Mula con más de 16 años de experiencia dedicada al hincado y montaje de estructuras metálicas, seguidores solares y módulos para instalaciones fotovoltaicas.

El aviso se registró a las 18:57 horas del martes, cuando varios vecinos alertaron al 112 del colapso del edificio. Según los primeros testimonios, se había observado una grieta en una de las fachadas antes del derrumbe. No obstante, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha precisado que en el inmueble no se realizaban obras, sino que era el lugar donde se alojaban los trabajadores.

Dos personas lograron salir por su propio pie y tres quedaron atrapadas

Un rescate entre escombros y riesgo de nuevos desprendimientos

Las tareas de rescate se desarrollaron en un escenario especialmente complejo por la inestabilidad de la estructura y el peligro de nuevos derrumbes. En el interior se encontraban cinco personas. Al inicio, dos lograron salir por su propio pie y tres quedaron atrapadas bajo los escombros.

El primer rescatado fue un hombre de unos 40 años, que respondió a las llamadas de los equipos de emergencia desde el interior. Más tarde, los bomberos localizaron el cuerpo sin vida de la joven, guiados por las llamadas efectuadas a su teléfono móvil. Según las primeras valoraciones, se encontraba bajo un tabique y podría haber fallecido en el acto.

Los heridos, también ligados al equipo desplazado, están fuera de peligro

En el dispositivo participaron 16 bomberos de varios parques de la provincia, junto a Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y recursos sanitarios de Sacyl, que movilizó dos UVIs móviles, dos ambulancias y personal de Atención Primaria. Además, numerosos vecinos de esta localidad vallisoletana, de algo más de 400 habitantes, colaboraron formando una cadena humana para ayudar en el traslado de heridos y en el operativo.

“Un día triste para Mula”

El Ayuntamiento de Mula ha lamentado este miércoles profundamente el fallecimiento la joven vecina y ha deseado una pronta y completa recuperación a otras tres personas heridas, como la anterior, una ingeniera nacida en Bolivia, vecinos de la localidad murciana, del mismo origen y trabajadores de la firma Mofer Solar, "que han vivido momentos críticos bajo los escombros", ha señalado el alcalde, Juan Jesús Moreno, en un comunicado.

"Hoy es un día profundamente triste para todos los que formamos parte de esta empresa porque la pérdida de nuestra compañera nos deja un vacío humano y profesional imposible de expresar con palabras", indican en una nota desde la empresa dedicada desde hace 16 años al hincado, montaje de estructuras metálicas, seguidores solares y módulos para instalaciones fotovoltaicas.

"Era parte esencial de nuestro equipo y su compromiso, dedicación y calidad humana permanecerán siempre en nuestra memoria", añade tras conocerse el fallecimiento de la mujer de 28 años.

"Es una pena, una chica joven, con mucha vida por delante", lamenta el alcalde de Mula

Dos de los heridos tienen 45 y 31 años y fueron rescatados en la noche de este martes por bomberos de la Diputación de Valladolid tras el derrumbe en una vivienda de dos plantas en obras, que se produjo poco antes de las 19 horas en la Plaza Mayor de la localidad, que dista unos 60 kilómetros de la capital vallisoletana.

Desde el PP de Mula han trasladado las condolencias a través de Facebook, donde al igual que el regidor, del PSOE, expresan su reconocimiento y agradecimiento a los servicios de emergencia por la rápida intervención y la intensa labor de rescate desarrollada poniendo todos los medios a su alcance para atender a los atrapados.