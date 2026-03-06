Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València

Una mujer ha resultado herida leve tras desplomarse las luces de una falla en València. Tal y como ha podido confirmar Levante-EMV, parte de la iluminación fallera de la falla Albacete-Marvá se vino abajo poco antes de las ocho y media de la mañana de este viernes por causas que se desconocen y una mujer de 40 años ha sido trasladada al Hospital General por contusiones, ansiedad y una brecha. Ha intervenido una unidad SVB. La mujer estaba en ese momento parada en el paso de cebra y justo en ese momento se produjo la caída. Las contusiones son de carácter leve, pero fue trasladada para confirmar el examen previo, aparte de que se encontraba en el imaginable estado de ansiedad.

El anclaje

Al parecer, ha vencido el anclaje y no habría sido necesariamente por el temporal, puesto que las lluvias no tienen por qué afectar a estos montajes y el viento no ha pasado de moderado. Una de las fincas de la zona está recién reformada y no deja anclar un pitón a su fachada, lo que hubera dado más estabilidad. En la comisión apuntaban que lo ideal es que se pudiera instalar uno de los tensores que quedan con carácter permanente en la ciudad para poder instalar las guirnaldas.

Se da la circunstancia de que esta comisión apenas puede instalar luces en la parte principal de su demarcacion, la calle Albacete, donde tiene la Zona de Actividades, a base de anclajes porque uno de sus laterales es la Finca Roja, que es un edificio protegido y sí que es, en ese caso, intocable. La caída se ha producido en la calle Marvá, a apenas unos metros del cruce, en cuyo ensanche se planta la falla y ahora tiene ya el vallado para el paso exclusivo de garajes privados.

La iluminación de la falla situada entre las calles Marvà y Albacete / M.Domínguez

Ahora, entre el informe de bomberos y el peritaje del seguro se determinarán las causas y la responsabilidad, que se comunicará a la empresa instaladora. Los bomberos han tenido que apuntalar con un cable tensor el cambleado general de servicios públicos que pasaban por el cruce. La comisión, por su parte ha comunicado el incidente a la Delegación de Incidencias de la Junta Central Fallera para que quede constancia.