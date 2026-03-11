Investigación en curso
Detenidos los dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda de Hornachos
Aún no se han podido identificar
La Guardia Civil ha localizado restos óseos por el momento sin identificar, enterrados en una vivienda que se está registrando en la localidad de Hornachos (Badajoz), en el marco de las actuaciones que los agentes están llevando a cabo tendentes al esclarecimiento de la desaparición de Francisca Cadenas.
La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados desde la mañana de este miércoles por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.
a única vivienda que se estaba registrando era la de los hermanos investigados, situada dos casas más arriba de la mujer desaparecida. De lo que podría deducirse que los huesos han sido encontrados en esta casa.
- David Arcay y Manuel Ramos 'sobreviven' al frío y al viento en A Fervenza para proclamarse campeones gallegos de lago
- Ganadería Xesteiro de Zas compra una vaca frisona criada en Val do Dubra por más de 5.300 euros
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
- El precio de la gasolina se desboca en Santiago y rompe la barrera de los 2 euros el litro
- Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026
- Santiago presenta la Festa da Uña de San Lázaro con un homenaje a los fundadores de la Orde y la París de Noia en el cartel