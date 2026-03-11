Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro

Tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio que se declaró en torno a las 22:45 horas de este martes en un edificio de Miranda de Ebro (Burgos).

El servicio autonómico de emergencias 112 ha detallado en su web que a las 22:44 horas recibió varias llamadas alertando de un incendio en un edificio situado en el número 10 de la calle Fuente, en el que al menos dos personas estaban en su interior sin poder salir.

Desde el 112 se avisó a la Policía Nacional y a la Local, a los bomberos y a las emergencias sanitarias que enviaron dos unidades de soporte vital avanzados, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de primaria. También acudió una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava.

El personal de Salud de Castilla y León (Sacyl) atendió en el lugar a siete personas, dos de las cuales murieron y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, una de las cuales falleció dada la gravedad de sus heridas.

Los heridos trasladados al centro sanitario fueron tres mujeres de 58, 30 y 23 años, un niño de 11 y una niña de 7 años.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Miranda, Pablo Gómez, ha explicado a EFE que por el momento de desconocen las causas del incendio, que ya investiga la Policía Nacional.

El fuego se ha producido en un edificio de poca altura situado en la parte antigua de Miranda, sin que se puedan aventurar las causas de lo sucedido, según Gómez.

A las 11:00 horas de este miércoles la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, tiene previsto comparecer en rueda de prensa para dar más información sobre el suceso, han informado a EFE fuentes municipales.

La alcaldesa ha declarado tres días de luto oficial en Miranda de Ebro y se ha convocado un minuto de silencio este mediodía por las víctimas.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a través de un mensaje en la red social X, se ha mostrado consternado por el incendio y ha transmitido su pésame y cariño a las familias de los fallecidos, con el deseo de una pronta recuperación de los heridos.

Además, ha enviado un mensaje de fuerza a Miranda de Ebro en estos "momentos tan duros".