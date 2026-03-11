Investigación
Tres menores heridos, dos de ellos graves, tras una explosión durante un experimento en una escuela de Girona
Los afectados han sufrido quemaduras cuando hacían el ejercicio en el exterior del centro, en la localidad de Porqueres
Eva Batlle
Tres menores han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, a raíz de una explosión que se ha producido mientras se hacía un experimento químico en el exterior de la escuela L'Entorn de la localidad gerundense de Porqueres.
Los tres alumnos han sufrido quemaduras y hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, del SEM y de los Mossos d'Esquadra.
El SEM ha activado dos helicópteros medicalizados, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos. Los dos heridos graves, una menor y un menor, han sido evacuados al hospital Vall d'Hebron, una con helicóptero y la otra con ambulancia. Un tercer menor ha resultado herido leve y le han trasladado al hospital Trueta.
Explosión de una botella
Los Bomberos por su parte, han recibido el aviso de que había explotado una botella haciendo el experimento y al llegar han asegurado la zona y apoyado a los sanitarios.
El Ayuntamiento de Porqueres ha informado a través de las redes sociales que el resto de alumnos y profesorado se encuentran bien y ha pedido que nadie se acerque al lugar mientras los servicios de emergencia siguen trabajando en ella.
Los Mossos d'Esquadra por su parte han abierto diligencias para esclarecer las circunstancias y causas en las que se ha producido el accidente químico.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Arcay y Manuel Ramos 'sobreviven' al frío y al viento en A Fervenza para proclamarse campeones gallegos de lago
- Ganadería Xesteiro de Zas compra una vaca frisona criada en Val do Dubra por más de 5.300 euros
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
- El precio de la gasolina se desboca en Santiago y rompe la barrera de los 2 euros el litro
- Santiago presenta la Festa da Uña de San Lázaro con un homenaje a los fundadores de la Orde y la París de Noia en el cartel
- El precio de la gasolina continúa subiendo y llenar el depósito ya supera los 100 euros en Santiago