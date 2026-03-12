Uno de los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas: "Yo no sabía nada"

"Yo no sabía nada". Es lo que ha dicho uno de los dos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas, cuando era trasladado junto a su hermano a una finca rústica de su propiedad, situada en el mismo municipio de Hornachos. Manuel G. se ha dirigido a la familia de Cadenas para rechazar cualquier tipo de responsabilidad en el suceso.

Han sido pocos segundos en los que los dos asesinos han sido increpados por los vecinos al grito de "asesinos, asesinos".

Aunque no se produjo el encuentro a primera hora de la mañana, cuando ambos detenidos llegaban a su domicilio desde el cuartel de Zafra en el que han pasado la noche, ya que la familia de la desaparecida aún no había llegado, este encuentro se ha producido minutos después, cuando han sido desplazados a la finca rústica, situada en la calle Fuentecilla en el mismo núcleo urbano.

En este lugar han permanecido durante unos minutos en el vehículo policial que los ha trasladado, y cuando han salido de techos vehículos, el pueblo de Hornachos, ha vuelto a increparles, asignándoles la autoría del homicidio a Francisca Cadenas.

Registro exhaustivo

Desde las 11.00 horas de la mañana se encuentran en el interior de esta propiedad y se está produciendo un registro exhaustivo. Dos perros de la unidad cinológica de la Guardia Civil están participando en el registro de esta finca.

Un grupo numeroso de agentes intervienen en estos momentos en el interior de esta propiedad, que cuenta con una pequeña extensión de un olivar, una zona de huerto y algunas construcciones de almacenaje. Han salido portando una caja de cartón de unos 50 centímetros de ancho y la han guardado en el interior de uno de sus vehículos.

En torno a las 11.30 llegaban a esta localización sus abogados, José Duarte y Aurelia Martín. Ambos están siendo investigados por un presunto delito de homicidio, según informó José Duarte en la tarde de ayer, antes de conocer que se habían hallado restos óseos en el domicilio de los detenidos.

Los letrados, a preguntas de la prensa, no se han pronunciado sobre el hallazgo de los restos óseos y la confirmación de que pertenecen a Francisca Cadenas, argumentando que se trata de un "dato reservado". En este sentido, han recordado que el secreto de las actuaciones se mantiene, pese a que la defensa ha pedido por escrito que se levante, por lo que, a su juicio, la Guardia Civil, con la nota emitida este jueves confirmando que los restos son de la desaparecida- y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en sus declaraciones de ayer señalando que eran "compatibles", han "vulnerado" el secreto de sumario.

Los abogados de los detenidos, José Duarte y Aurelia Martín, atienden a la prensa antes de participar en el registro de la finca, este jueves en Hornachos. / LA CRÓNICA

"Nuestros clientes van a decir lo que tengan que decir ante su señoría", han asegurado los abogados, que han reiterado que los dos detenidos van a cooperar tanto con la UCO como con el juez que dirige la investigación. "Han colaborado desde el principio y van a seguir colaborando cuando se levante el secreto de sumario".

La defensa insiste: "son presuntos inocentes"

La defensa de los hermanos, que por lo que ha trascendido hasta ahora no han reconocido su participación en los hechos, ha insistidos en que sus representados son en estos momentos presuntos inocentes, "y así lo serán hasta que haya una resolución judicial firme que los declare culpables", ha dicho el letrado.

Duarte y Martín han hecho estas declaraciones antes de participar en el registro de una finca propiedad de sus clientes, donde ya estaban sus defendidos junto a los investigadores. "No basta con un registro, para certeza y tranquilidad de todos y, por supuesto, también pensando siempre en los familiares de Francisca Cadena, será un buen bálsamo que se descubra todo. Ese trabajo lo está haciendo muy bien la UCO", han señalado.

Desaparición

Francisca Cadenas desapareció el 9 de mayo de 2017 inicialmente de la investigación se hizo cargo la Guardia Civil y hasta 2024 no tomó las riendas de la misma la Unidad Central Operativa (UCO).

En el último año, se han realizado varias reconstrucciones en este mismo 2026 en enero se practicó una medición con medios tecnológicos especializados para realizar una recreación en tres dimensiones. El lunes día 3 de marzo se realizó la última reconstrucción en la que participaron las personas que vieron esa noche a Francisca cadenas.

Las intervenciones de la UCO se incrementaron desde entonces y el inicio de la resolución se ha precipitado en las últimas semanas.

Después de que la Guardia civil confirme que los restos óseos son de la desaparecida, la familia y los vecinos se sienten que están más cerca del final de esta trágica noticia.