Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

La madre de un joven de Huelva herido en Adamuz a Juanma Moreno: "A mi hijo lo atendieron como si se hubiera caído de una bici" Carmen Martín habla como madre. Así comienza la carta que dirige al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras el accidente ferroviario que sufrió su hijo Aarón, de 20 años, el pasado 18 de enero. El joven onubense viajaba en el primer vagón del tren Alvia siniestrado en Adamuz, que fue el que quedó varado en una de las cunetas de las vías. Y, aunque tiene la suerte de vivir para contarlo, su periplo médico desde entonces le trae de cabeza tanto a él como a su familia. Hace unos días, su madre realizó un post en Facebook el pasado 5 de marzo donde denunciaba las diferentes negligencias a las que se habían enfrentado en cuanto a la atención de su hijo en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Lee la noticia completa aquí

Adamuz recibe la Medalla al Mérito por su "reacción ejemplar" ante el accidente de tren Adamuz y dos adolescentes de ese pueblo cordobés, Julio y José, han recibido este jueves la Medalla al Mérito de la Protección Civil por su "reacción ejemplar" ante el accidente ferroviario de enero pasado, en un acto presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Pertenece a quienes estuvieron allí desde el primer momento, a quienes ayudaron en silencio, a quienes respetaron", ha dicho el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno Reyes, tras recoger el galardón de oro con distintivo rojo -indicativo de heroísmo o solidaridad- en nombre de su pueblo. "La solidaridad es nuestra forma de vida", ha añadido el edil mientras agradecía el trabajo de los servicios de emergencia tras el accidente ferroviario, con 46 fallecidos.

Gabriel Santamarina La Comisión Europea evita señalar culpables en el accidente de Adamuz y pone a disposición de España medios para la investigación La Comisión Europea evita señalar responsables en el accidente ferroviario de Adamuz, que causó el pasado mes de enero el fallecimiento de 46 personas tras la colisión de dos trenes en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla. El comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha apuntado que la investigación todavía "sigue su curso" y que "es demasiado pronto para sacar conclusiones". Lee la noticia completa.

Elías Luis Grao Las víctimas del accidente de Córdoba se manifestarán en las calles de Huelva el 20 de marzo La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado este jueves una manifestación para el próximo día 20 de marzo a las 18:00 horas. En una nota de prensa, la plataforma apela a la ciudadanía a participar en ella con el objetivo de “rendir homenaje y mantener viva la memoria de las víctimas”. Lee la noticia completa.

La CIAF rectifica datos del accidente de Adamuz: el freno de emergencia del Iryo se accionó a las 19.43.39 con el tren a 182 kilómetros por hora Una diferencia de apenas cuatro segundos ha obligado a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a rectificar datos de su primer informe sobre el análisis de las cajas negras del accidente de Adamuz. (Seguir leyendo)

La Fiscalía asegura que se desarrolla "una investigación seria" sobre el siniestro de Adamuz La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha asegurado este miércoles a Europa Press que "tiene que haber tranquilidad absoluta, porque se lleva una investigación judicial seria y están implicados muchos profesionales para que se llegue a buen puerto" en la causa del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde el domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos. (Seguir leyendo)

La Junta de Andalucía acuerda personarse en la causa sobre el accidente ferroviario de Córdoba El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la personación del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía en la causa seguida ante la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) para la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, así como el ejercicio de las acciones judiciales civiles o penales que procedan. Además, el Gobierno andaluz ha instado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a la creación de un comisionado para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el accidente sufrido por dos trenes Iryo y Alvia. El siniestro tuvo lugar el 18 de enero pasado y provocó 46 víctimas mortales, así como un centenar de heridos. Lee la noticia completa.

La alta velocidad bajó un 14,4% en enero tras el accidente de Adamuz, según el INE El transporte interurbano por ferrocarril se redujo en enero un 11,3% interanual, lastrado en particular por la alta velocidad, que retrocedió un 14,4%, después del grave accidente ocurrido el día 18 de ese mes en Adamuz (Córdoba), al descarrilar un tren de Iryo y chocar con un Alvia de Renfe, causando 46 muertos. Tras la tragedia, las líneas de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, que operan Renfe, Iryo y Ouigo, estuvieron cortadas casi un mes por los graves daños sufridos por las infraestructuras ferroviarias y recuperaron la circulación de manera progresiva entre el 16 y el 17 de febrero.

La macro causa de Adamuz se organiza en 50 piezas separadas para responder a las víctimas del accidente ferroviario La macro causa judicial iniciada para esclarecer la catástrofe ferroviaria en Adamuz (Córdoba) y determinar, en su caso, posibles responsabilidades cuenta ya con 50 piezas separadas. Es lo establecido en una diligencia de ordenación, dictada por el Tribunal de Instancia de Montoro el 6 de marzo pasado, y tiene un objetivo doble. El primero, facilitar el conocimiento de las actuaciones por las partes y el segundo, evitar la interferencia o el entorpecimiento "del buen desarrollo de la instrucción". Lee la noticia completa.