En Orihuela
Muere un joven de 28 años al caer desde un acantilado en Alicante
El accidente ocurrió cuando el hombre se resbaló al intentar recuperar unas gafas que se le cayeron mientras paseaba con su pareja
D. Pamies
Un joven de 28 años perdió la vida en la tarde de este domingo al caer desde más de diez metros de altura en la zona de acantilados de Barranco Rubio de Orihuela Costa (Alicante). El accidente se produjo sobre las 18.00 horas cuando la víctima del accidente daba un paseo por el frente litoral de la costa oriolana.
Según un primer relato de los hechos, resbaló y cayó desde la parte superior del acantilado, a la altura de Manoli Hotels, en el litoral sur del término municipal de Orihuela.
Fuentes consultadas por Información apuntaron a que el trágico accidente se produjo al intentar la víctima recuperar unas gafas que se le habían caído previamente.
Sanitarios
Unos ciclistas que pasaban por la zona intentaron auxiliar al hombre tras ser alertados por la pareja del accidentado. Poco después, una unidad de asistencia medicalizada SAMU fue movilizada hasta el lugar.
Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil del cuartel de Pilar de la Horadada iniciaron la investigación mientras era alertada una unidad del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil para que llevara a cabo el rescate del cuerpo con equipo especializado y una camilla para remontar el acantilado. El cuerpo del joven se localizaba en una zona de difícil acceso. Solo algunos tramos de este acantilado con arena junto a la orilla cuentan con escalera.
La franja de terreno entre el promontorio y las primeras edificaciones en este tramo de primera línea del litoral ubicado en el extremo sur de Campoamor y Mil Palmeras no está adaptado al paso de peatones y carece de barandillas, pese a ello es un área muy frecuentada por paseantes y residentes en las zonas residenciales de las inmediaciones.
Autopsia
El levantamiento del cadáver se produjo en torno a las 22.15 horas. Un vehículo funerario del Instituto de Medicina Legal de la Generalitat Valenciana llevó a cabo el traslado del cuerpo, al que se le realizará la autopsia en las próximas horas.
El joven fallecido es de nacionalidad colombiana y residía en Murcia capital. Al lugar se acercaron familiares de la víctima del trágico accidente y de su pareja.
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