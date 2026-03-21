Aragón llora un nuevo asesinato machista: "Se ha producido con extrema crueldad en la vía pública"

La tragedia ha vuelto a sacudir a Aragón. El asesinato de Silvia ha conmocionado a toda la comunidad y las declaraciones de repulsa no se han hecho esperar. Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, ha lamentado en el lugar del suceso este nuevo acto de violencia extrema. “Se ha producido con extrema crueldad en la vía pública, mediante disparos con arma de fuego. Estamos ante una auténtica lacra. Una violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de serlo, fruto de una actitud enfermiza que la considera una posesión. Cuando no se puede poseer, se le quita la vida”, ha dicho.

Beltrán ha expuesto que el autor del crimen conocía los movimientos de la víctima, sabía dónde y cuándo encontrarla: “Ha acudido con la intención de asesinarla”, ha relatado.

El autor del crimen tenía licencia de armas de uso deportivo y no pertenecía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni a las Fuerzas Armadas. “Ha utilizado una de sus armas autorizadas, catalogada como arma de concurso”, ha expuesto el delegado.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, también ha condenado el crimen machista. “Mi más absoluta condena ante el asesinato machista ocurrido en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Mi pésame y todo mi cariño para la familia de la víctima”, ha escrito Azcón en su cuenta de la red social X.

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, también ha expresado su rechazo por este crimen y ha trasladado igualmente su pésame a los familiares. “Estamos conmocionados y quiero transmitirle el pésame a los familiares. Zaragoza repudia este tipo de agresiones y más si se trata de violencia machista”, ha declarado.

Por su parte, Pilar Alegría, portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes, ha transmitido su conmoción por el suceso en una publicación en la red social X. “Estamos absolutamente conmocionados. Es horrible. Basta ya”, ha escrito antes de la confirmación de que se trata de un nuevo asesinato machista.

María Navarro, nueva presidenta de las Cortes de Aragón, también ha mostrado su lamento en las redes sociales: “Expreso mi más firme condena y rechazo absoluto ante el brutal asesinato por violencia de género ocurrido en el distrito de Las Fuentes, en Zaragoza. Ni un paso atrás frente a esta lacra. Todo mi cariño y mi más sentido pésame a la familia y seres queridos de la víctima”, ha relatado.

Cuatro minutos de silencio diferentes

Este domingo se celebrarán cuatro minutos de silencio en distintos puntos de Zaragoza en señal de rechazo y duelo por el asesinato machista de Silvia, ocurrido en el barrio de Las Fuentes.

Las concentraciones han sido organizadas de por la Delegación del Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, con el objetivo de mostrar la condena institucional y el apoyo a la familia y allegados de la víctima en cuatro puntos distintos de la capital.

Con estos actos, las instituciones reafirman su compromiso en la lucha contra la violencia de género y hacen un llamamiento a la sociedad para mantener la unidad frente a esta lacra. Eso sí, lo hacen de mantera independiente a pesar de contar con una causa común: condenar la violencia machista.

Jorge Azcón ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en los edificios oficiales del Gobierno autonómico como muestra de luto con motivo del asesinato machista ocurrido este sábado por la mañana, en Zaragoza, en el que ha fallecido una mujer a manos de su expareja.