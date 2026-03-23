EN LA AUDIENCIA DE MADRID
Dos mujeres, a juicio por dar dos palizas a un menor transexual: "Te vamos a matar, travelo de mierda, eres una niña"
La víctima, de 17 años, sufrió dos agresiones en Villaverde y Usera (Madrid) en junio y octubre de 2020, motivadas por su "identidad sexual"
Otros menores de edad participaron en la segunda paliza, pero "no han podido ser identificados"
Jorge García
La Audiencia de Madrid juzga este martes, 24 de marz,o a dos mujeres de 19 y 21 años por dar dos palizas a un joven transexual que tenía 17 años. Las agresiones ocurrieron en el año 2020 en los distritos de Villaverde y de Usera (Madrid), según las investigaciones policiales.
La víctima sufrió "lesiones en el cuello y una fractura de escafoides en la mano derecha". Además, "motivados por el odio a su identidad sexual", las agresoras le intimidaron con insultos y vejaciones: "Te vamos a pegar, te vamos a pisar la cabeza, te vamos a matar, travelo de mierda, eres una niña", según el escrito de la Fiscalía de Madrid. al que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.
"Desprecio a su identidad"
La primera agresión tuvo lugar el día 18 de junio de 2020 en la calle Adora, en el distrito de Usera (Madrid). Las dos jóves, S. V. J. y A. F. C, "incentivadas por un desprecio a su identidad sexual", golpearon a la víctima hasta "fracturar el escafoides de su mano derecha y lesionar la parte derecha de su cuello", según las conclusiones de la Fiscalía.
La segunda agresión sucedió el 20 de octubre de 2020 en la calle Remodelación, en el distrito de Villaverde (Madrid). En esta ocasión, las dos acusadas junto a otro grupo de menores de edad que "no han podido ser identificados, "agredieron físicamente a la víctima provocándole lesiones físicas en la cabeza", y le intimidaron con gritos e insultos: "Te vamos a pegar, te vamos a pisar la cabeza, vamos a llamar a un tío para matarte y pegarte un tiro, voy a ir a por tu abuela ... te vamos a matar, travelo de mierda, eres una niña".
La Fiscalía pide dos años y once meses de prisión para cada una de las acusadas, que ahora tienen 27 y 25 años, por un delito contra la dignidad y un delito de lesiones. Además, solicita la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima en un periodo de seis meses.
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