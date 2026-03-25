Chipiona
Un muerto y un herido tras el choque y explosión de dos embarcaciones de petaqueo en Cádiz
Salvamento Marítimo atendió el incidente marítimo en aguas de Chipiona, donde una persona perdió la vida y otra fue hospitalizada por inhalación de combustible tras la colisión
Redacción
Una persona ha perdido la vida y otra ha resultado herida en un violento choque entre dos embarcaciones ocurrido a unas 40 millas de Chipiona (Cádiz), en un suceso vinculado presuntamente a labores de petaqueo, una práctica ilegal relacionada con el suministro de combustible en alta mar.
Según han informado fuentes cercanas al caso a Europa Press y ha adelantado Canal Sur, el suceso se ha producido en torno a las 09:30 horas de este miércoles, cuando ambas embarcaciones colisionaron, provocando una explosión a unas 36,33 millas de la citada localidad, que se ha saldado con un fallecido y un herido, ambos con antecedentes penales relacionados con el tráfico de drogas.
Hasta la zona ha acudido un dispositivo de Salvamento Marítimo, cuyos efectivos llevaron a cabo las labores de rescate. El herido ha sido trasladado a un centro hospitalario con síntomas de inhalación de combustible.
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