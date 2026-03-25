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La Policía Nacional despliega en Palma una operación antiterrorista

La operación ha sido declarada secreta por la Audiencia Nacional

Agentes de Policía Nacional en Menorca.

Agentes de Policía Nacional en Menorca. / POLICÍA NACIONAL

EP

Palma

La Policía Nacional está desplegando este miércoles en Palma una operación antiterrorista, aunque de momento no han trascendido detenidos ni objetivos.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que se trata de una operación que ha sido declarada secreta por la Audiencia Nacional.

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Dirigen el dispositivo la Comisaría General de Información y la Brigada Policial de Información del cuerpo.

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