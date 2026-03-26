En Porto Cristo
La madre condenada a prisión permanente por la muerte de su bebé en Mallorca sigue fugada
La mujer no se presentó el domingo a la lectura del veredicto que la declaró culpable de asesinato
La Policía Nacional continúa realizando gestiones para tratar de localizarla
La Policía Nacional sigue buscando a Yolanda M.L., la mujer condenada a prisión permanente por el asesinato de su bebé, al que arrojaron a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023, y que permanece fugada desde el pasado domingo, cuando no se presentó a la lectura del veredicto en la Audiencia.
Tras ser detenida unos días después del hallazgo del bebé muerto en un contenedor de Porto Cristo, la mujer ingresó en prisión preventiva, pero salió en libertad poco tiempo después. La mujer asistió este mes al juicio en la Audiencia, consciente de que si era declarada culpable se enfrentaba a una petición de prisión permanente. El pasado domingo, cuando la convocaron para que acudiera a la lectura del veredicto, ya no se presentó.
Desde entonces la Policía Nacional realiza gestiones para tratar de localizarla.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alumno del Peleteiro número uno de Galicia en química: “Si gané aquí, también tengo posibilidad de ganar la competición nacional"
- El ultramarinos de Santiago que ya existía antes de la luz eléctrica: 'Hay gente que lo aprecia, pero del aire no se vive
- Compostelanos que venden sus joyas en medio de la caída del oro: 'Ajustamos el valor cada tres horas
- Investigan al jefe de la Policía Local de Teo por falsedad documental y encubrimiento del quebrantamiento de pena a un condenado por violencia de género
- El tiempo en Semana Santa en Galicia: el anticiclón domina, aunque no se descarta la llegada de una borrasca
- Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta: buscan figurantes para rodar en Santiago a partir de mayo
- Así es el restaurante que ha dado a Ames su primer Solete Repsol
- Dos alumnos del Peleteiro y uno del Rosalía de Castro demostrarán su talento en la XXXIX Olimpiada Española de Química