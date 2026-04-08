En Mijas
Detenido en Málaga un hombre que encañonó con una pistola a un policía local
Los agentes le dieron el alto tras ver que se bajaba encapuchado de un vehículo y se subía a otro
Redacción
Un hombre fue detenido la pasada semana en Mijas (Málaga) tras presuntamente encañonar con un arma de fuego a un policía local. Los hechos se produjeron sobre las 4.10 horas de la madrugada del miércoles, cuando una patrulla de agentes que realizaban labores de vigilancia detectó un vehículo que circulaba a gran velocidad. Según ha informado este martes el Ayuntamiento, el turismo se detuvo bruscamente a escasos metros de los agentes, momento en el que el copiloto, encapuchado, con guantes y en actitud claramente sospechosa, abandonó el vehículo de forma repentina.
Máxima tensión
La versión municipal añade que esta persona se introdujo rápidamente en otro vehículo estacionado en la zona, momento en que los agentes se aproximaron al sospechoso para identificarlo. "Al percatarse de la presencia policial, sacó un arma de fuego y apuntó directamente al agente", aseguran. Esta amenaza llevó al policía a desenfundar su arma reglamentaria y, tras un momento de gran tensión, el hombre arrojó el arma, abandonó el vehículo y huyó a pie mientras el conductor del primer vehículo se daba a la fuga.
Los agentes iniciaron una persecución a pie tras el sospechoso, que trató de ocultarse entre unos matorrales. Fue localizado y reducido tras resistirse con mucha fuerza, siendo detenido como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y tenencia ilícita de armas. La pistola fue recuperada. La Guardia Civil investiga el trasfondo de los hechos.
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago dijo adiós en los últimos años a sus negocios más emblemáticos
- Activado el aviso amarillo por tormentas eléctricas con posibles granizadas en Santiago: estas son las horas críticas
- El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
- La Xunta calcula que las deducciones autonómicas ahorrarán a cada gallego más de 470 euros en la campaña de la renta
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: una céntrica calle del Ensanche estará cerrada esta semana
- Ames roza las 15.000 afiliaciones y ya es el tercer concello gallego con más peso del sector servicios
- Buscan a diez propietarios para notificar y avanzar en el polígono agroforestal previsto en Valga