En Triana
Fallece en el hospital el niño atropellado el viernes en Sevilla
Los servicios sanitarios habían trasladado al menor en estado crítico tras el accidente
Carlos DoncelCarlos Doncel
El niño atropellado por un coche el pasado viernes en Triana (Sevilla) ha fallecido en el hospital, según ha podido saber El Correo de Andalucía. Tras el accidente, los servicios sanitarios del 061 trasladaron al menor en estado crítico al centro hospitalario Virgen del Rocío de Sevilla, donde finalmente ha perdido la vida.
Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en la calle Lucas Cortés, en la barriada de El Tardón, alrededor las 20:45, según informó Emergencias Sevilla. Los efectivos sanitarios movilizados trasladaron al menor -de unos siete u ocho años- con vida aunque en estado crítico a consecuencia de los daños sufridos en el accidente.
El Ayuntamiento de Sevilla informó a este periódico que se había iniciado una investigación para esclarecer las causas de este suceso. De momento, y tal como confirman fuentes oficiales, no se ha realizado ninguna detención vinculada a los hechos. Asimismo, fuentes consultadas por este medio detallan que el conductor del vehículo "está identificado".
Las primeras hipótesis apuntan a que el atropello habría sucedido de manera fortuita, según fuentes cercanas a la investigación. No obstante, los agentes de la Policía Local al cargo de las pesquisas están recabando pruebas para aclarar las circunstancias concretas en torno a este fatal suceso.
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