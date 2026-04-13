El pederasta del Raval acepta 83 años de prisión por violar y prostituir a una menor tutelada

Teófilo Lapeña, un electricista de 45 años, ha admitido que violó durante meses a una menor de 12 años que estaba bajo guarda de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), que filmó estos encuentros, que tuvieron lugar en su domicilio del barrio del Raval de Barcelona, y que la ofreció a otros adultos por redes sociales para que tuvieran sexo con ella. Por eso, ha aceptado una pena de 83 años de prisión en el juicio por conformidad que se ha celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona este lunes.

En un inicio, la Fiscalía pedía una pena de 107 años de cárcel para el procesado. Sin embargo, la abogada de Lapeña ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público y la acusación particular, que representa la víctima, para aceptar una condena de 83 años de cárcel por los delitos de agresión sexual a menor de 16 años de forma continuada, acoso a menor y exhibición obscena ante menor de edad, así como de ser cooperador necesario en otras violaciones. El acuerdo permite agilizar el proceso y evitar que la víctima vuelva a declarar. El tribunal ha tenido en cuenta "la actuación conjunta de dos o más personas" en estas agresiones sexuales y la "especial vulnerabilidad de la víctima" cuando comenzaron estos encuentros, ya que ella tenía 12 años, y estaba en un centro de menores de L'Hospitalet de Llobregat.

El pederasta tiene otras dos causas pendientes por agresión sexual e inducir a la prostitución

Además, de la pena de prisión, Lapeña deberá indemnizar con 100.000 euros a la víctima por los daños morales provocados por estas agresiones sexuales y el resto de abusos a los que fue sometida por el procesado, como la distribución de las imágenes y obligarla a tener sexo con otras personas. La sentencia de conformidad le impone asimismo 10 años de libertad vigilada tras salir de prisión y la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros o de comunicarse por cualquier vía con la víctima en un plazo de cinco años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

De acuerdo con la legislación penal española, Lapeña cumplirá un máximo de 20 años en prisión, aunque la cifra podría aumentar dado que tienen otras dos causas pendientes en el juzgado de instrucción 7 de Barcelona: una, por agresión sexual a la misma niña y a otro menor; y otra por agredir sexualmente e inducir a la prostitución a otros siete menores. El sospechoso también está acusado de grabarlos sin su consentimiento para elaborar pornografía. Junto a Lapeña se sentará en el banquillo F. M. A. E. O., otro hombre que también participó en las agresiones sexuales. El juez exculpó a otros cuatro sospechosos.

La sentencia recoge que el acusado actuó con "ánimo lascivo" y se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima

La sentencia recoge que el procesado tenía 40 años cuando conoció a la víctima, en 2020, y que en la relación actuó "guiado en todo momento por un ánimo lascivo". La menor era vulnerable y tenía baja autoestima por sus problemas escolares y familiares. En sus primeros encuentros, el condenado le pidió imágenes sexuales. Hasta octubre de 2021 acumuló un total de 44 fotografías de la niña.

A mediados de 2020 quedaron en el centro comercial Finestrelles de Esplugues de Llobregat y de ahí fueron a la vivienda del condenado, en el Raval, donde tuvieron relaciones sexuales, pese a que ella tenía 12 años. La sentencia recuerda que el acusado conocía la situación de vulnerabilidad de la víctima y que se aprovechaba de que ella se fugaba del centro de menores para llevarla a su casa. Ahí, le ponía películas pornográficas para que la menor se desinhibiese y la obligaba a mantener relaciones sexuales. Durante esos encuentros, el condenado fotografiaba y grababa a la menor en ropa interior o desnuda así como manteniendo relaciones. Lapeña ha admitido que usó este material audiovisual de la niña como reclamo en redes sociales para atraer a otros hombres y ofrecerles sexo con la menor.

La sentencia señala que concertaba estos encuentros en su vivienda del Raval y que con su teléfono filmó unos 20 vídeos de la menor desnuda, manteniendo relaciones con él y con otros hombres. En este sentido, el fallo apunta que el condenado dirigía estos vídeos y daba instrucciones a los participantes. Algunos de estos hombres no han podido ser identificados por el juzgado que investigó estas agresiones sexuales.

Material pornográfico

Durante el registro de la vivienda del pederasta, en junio de 2022, los Mossos d'Esquadra encontraron en su telefono móvil 232 archivos fotográficos creados por el propio procesado y 576 vídeos. Además, la policía halló en ese dispositivo otros 889 archivos fotográficos creados por terceras personas no identificadas y obtenidas por el procesado al descargarlas de plataformas de mensajería, en los que aparecían niños y niñas de corta edad.

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En su ordenador personal, había 61 archivos de vídeo creados por él mismo en los que aparecía la menor tutelada, así como 2.000 vídeos y 10.000 archivos fotográficos originados por terceros.