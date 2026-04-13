Sucesos
La víctima del crimen de Córdoba ha sido asesinada una hora antes de un juicio por violencia machista
La fallecida y su expareja, que eran vecinos, estaban citados este lunes en el juzgado a las 10.00 horas tras la denuncia presentada este fin de semana
Pilar Cobos
La mujer asesinada este lunes en el barrio de la Fuensanta de Córdoba denunció el pasado fin de semana a su expareja por presunta violencia de género. Estaban citados hoy para su comparecencia en un juicio rápido que iba a celebrar el juzgado de Violencia sobre la Mujer, según ha podido conocer Diario CÓRDOBA de fuentes judiciales.
La vista estaba señalada a las 10.00 horas y el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido el aviso sobre la agresión a las 9.08 horas, por lo que la mujer habría fallecido apenas una hora antes de resolver su última denuncia contra el presunto agresor. Ambos tenían unos 60 años de edad y eran vecinos del número 1 del pasaje Virgen de Luna. Él tenía su domicilio en la cuarta planta y ella, de nacionalidad colombiana, vivía en la tercera planta.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron al asesino en un rellano
Después del crimen, este individuo se ha atrincherado con un machete en el inmueble, rociando el portal de gas pimienta. Finalmente, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional le han detenido por la fuerza en un rellano del inmueble. En estos momentos, permanece en el calabozo a la espera de pasar a disposición judicial, lo que podría ocurrir en los próximos días.
La Policía Nacional ha confirmado que la mujer se hallaba en el sistema Viogén de seguimiento a víctimas de violencia de género, sin facilitar más información sobre lo ocurrido por el momento. Según ha podido conocer este periódico, llevaban algún tiempo separados, pero compartían la misma comunidad de vecinos.
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