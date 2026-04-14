Doce detenidos en Sevilla por un entramado criminal dedicado al tráfico de heroína

La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al tráfico de heroína asentada en la comarca del Aljarafe, en Sevilla. La operación se ha saldado con la detención de doce personas, ocho de las cuales han ingresado en prisión. Esta organización utilizaba a los consumidores para cometer robos para el pago de la droga y posteriormente vendía los objetos sustraídos, según ha informado este martes el instituto armado en un comunicado.

La investigación se inició tras detectarse un incremento de robos en segundas residencias, explotaciones agrícolas y comercios en Sanlúcar La Mayor, Espartinas, Olivares, Villanueva del Ariscal y Pilas. Se constató que, paralelamente a los robos, existía un "entramado jerarquizado" que distribuía heroína a bajo coste para captar un alto número de consumidores. La Guardia Civil estableció unos dispositivos de vigilancia que permitieron relacionar la venta y distribución de las sustancias estupefacientes con el aumento de robos cometidos presuntamente por parte de los consumidores.

Los agentes sospechan que el aumento de los robos favorecía la financiación de la organización y de los propios consumidores, ya que muchos de los objetos sustraídos, entre ellos joyas y piezas de oro, eran entregados como método de parte del pago para obtener la dosis diaria.

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La denominada operación Angelus-Silvestre ha incluido entradas y registros de varios inmuebles en las localidades de Espartinas, Pilas, Sanlúcar la Mayor y San Juan de Aznalfarache, municipio este último en el que residían los dos principales líderes de la organización. En total han sido detenidas doce personas y puestas a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de ocho de ellos como presuntos autores de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, contra el patrimonio y pertenencia a organización criminal.