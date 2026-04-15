La Policía Nacional investiga los hechos
Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
La niña, que estaba en una actividad extraescolar, ha sido trasladada al hospital
Belén Castaño Chaparro
Una menor de 13 años ha resultado herida este miércoles por la tarde tras ser alcanzada por un proyectil cuando se encontraba en el patio del colegio San José de Calasanz, en la barriada de Antonio Domínguez de Badajoz.
La niña ha resultado herida en la pierna y ha sido trasladada al hospital para recibir asistencia. Por el momento, no ha trascendido cuál es su estado, pero en principio las lesiones no revestirían gravedad.
La Policía Nacional, según han confirmado fuentes de la comisaría, está investigando los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido. Los agentes han estado recabando pruebas y hablando con posibles testigos dentro y fuera del centro.
De momento, se desconoce el origen del proyectil. Según testimonios recogidos por este diario, la munición podría ser de 9 milímetros y, en principio, la hipótesis que se baraja es que no iba dirigida a la menor, a la que habría alcanzado "de rebote".
Fuentes consultadas por este diario han explicado que la menor se encontraba en una actividad extraescolar de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) cuando ha recibido el impacto.
El suceso ha causado un gran revuelo y preocupación.
- Encuentran el cadáver de un hombre encadenado y sumergido en aguas del puerto de Ribeira
- El vacuno de carne alcanza precios históricos en Galicia: un ternero que valía 830 euros tras la pandemia se paga hoy a 1.850
- Galicia sumará una tercera salida hacia la Meseta por autovía: aprobado el proyecto del primer tramo de la A-76 en El Bierzo
- ¿Qué se sabe del cadáver encadenado en el puerto de Ribeira? La Policía investiga si Amador Mos Orellán fue asesinado o se suicidó
- La casa de la Ribeira Sacra donde rodó Mario Casas se puede alquilar desde 280 euros
- Encuentran de madrugada el cadáver de una persona en el puerto de Ribeira
- Galicia quiere convertirse en el gran plató de las películas y series que se rueden en España
- O_Rubio King Doc Barni, la vaca lechera de Santa Comba que conquistó el título de Gran Campeona de Galicia 2026: 'Mi hermano pequeño y yo siempre tuvimos esta ilusión