La familia duda de que el disparo a la menor en el colegio San José de Calasanz fuera de rebote

La menor de 13 años herida de bala ayer por la tarde en el patio del colegio San José de Calasanz de Badajoz permanece estable y fuera de peligro después de que los médicos le hayan extraído el proyectil. La niña, que participaba en un entrenamiento de fútbol de la Fundación Municipal de Deportes, sigue en observación mientras la Policía Judicial se ha hecho cargo de una investigación que, por el momento, no ha arrojado novedades oficiales.

Fuentes familiares consultadas por este diario explican que la adolescente se encontraba "en la recta final" del entrenamiento cuando "de pronto se ha escuchado un estruendo y la bala le ha impactado en la rodilla". Según ese mismo entorno, la menor "sigue teniendo mucho dolor en la pierna" y ha pasado las últimas horas con "máxima vigilancia", después de que los sanitarios le extrajeran la bala.

La familia señala además que el hueso ha resultado dañado, aunque confía en que no sea necesaria una nueva intervención.

Imagen del patio del colegio en el que la niña se encontraba jugando cuando le alcanzó la bala. / Jota Granado

La madre de la niña se encontraba en el coche esperando la salida de la actividad cuando fue alertada de lo ocurrido. Según el relato familiar, el aviso fue inmediato: "Ella estaba esperando en el coche y, de repente, vio llegar a la policía y al 112 al mismo tiempo que la llamaba el entrenador".

La niña estudia en el instituto Ciudad Jardín, aunque acude a las clases de fútbol de la FMD en el colegio San José de Calasanz, donde cursó Primaria.

Dudas sobre el origen

El caso sigue rodeado de incógnitas. La principal hipótesis conocida hasta ahora apunta a que la menor pudo ser alcanzada por un proyectil rebotado, pero la propia familia expresa dudas sobre esa posibilidad. "Dicen que si la bala ha rebotado. Pero de dónde. Allí no hay pisos alrededor del colegio. Está claro que ha sido intencionado. No creo que hayan ido a por mi sobrina, pero ha podido ser con intención de hacer daño en un colegio", sostiene una tía de la menor.

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional señalan a La Crónica de Badajoz que la Policía Judicial está al frente del caso y que no hay novedades por el momento sobre el avance de la investigación.

Mensaje a las familias

Tras el suceso, el centro educativo ha remitido una comunicación a las familias a través de la plataforma Rayuela en la que informa de "un grave incidente en el patio del colegio durante el horario de las actividades de la FMD, en el que ha resultado herida una niña, que por suerte se encuentra fuera de peligro, que es lo más importante en estos momentos".

En ese mensaje, el colegio pide "prudencia" a las familias y reclama que intenten "tranquilizar a sus hijos hasta que todo se aclare". Además, traslada que el centro está en contacto con la administración y con las fuerzas de seguridad para adoptar las decisiones necesarias y expresa su deseo de "volver a la normalidad poco a poco y tranquilizar a la comunidad educativa".

Familias del centro esperan la apertura de puertas a primera hora de esta mañana. / Jota Granado

La directora, Mercedes Berrocal, ha confirmado además a este diario que, de manera excepcional, este jueves los alumnos no saldrán al patio ni durante el recreo ni para realizar actividades al aire libre, una medida adoptada para transmitir tranquilidad a las familias.

Miedo e incertidumbre

A las puertas del centro, varios padres esta mañana reconocían la inquietud con la que han afrontado la vuelta a clase de sus hijos. José Vázquez admitía que, en un primer momento, se planteó no llevar al niño al colegio, aunque finalmente optó por mantener la rutina. "Al final tienes que seguir con tu vida y ya está", explicaba.

José Vázquez acompaña a su hijo antes de entrar al colegio. / Jota Granado

Otros familiares señalaban que el miedo sigue presente, aunque optan por esperar a que la investigación esclarezca lo sucedido. "La verdad es que no tenemos ni idea. Está todo en manos de la policía y del cole, y cuando se esclarezca el caso supongo que ya nos comunicarán", indicaba Mar Peña, madre de dos alumnos del centro. "Sí nos ha dado miedo, la verdad", añadía.

Rocío Flores también hablaba de una noche de nerviosismo por parte de los padres. "Hemos pensado en traer a los niños para ver qué va pasando, pero estamos todos los padres muy nerviosos por los grupos", relataba. La madre subrayaba además que se trata de un "colegio tranquilo" y que nunca había ocurrido nada similar, aunque otras familias recuerdan que en la zona se han producido en ocasiones peleas entre aparcacoches, sin que esos episodios tengan relación, en principio, con el suceso de ayer.

Rocío Flores, madre de uno de los alumnos de sexto de Primaria. / Jota Granado

Desde el entorno del AMPA, Sonia, madre de un alumno de Primaria, insistía en que el principal sentimiento ahora mismo es el temor a que algo parecido pueda repetirse. "Miedo hay mucho. Puede ser un incidente aislado, pero te queda la cosa de y si se vuelve a repetir".

Petición de más protección

Una de las reclamaciones que más se ha repetido entre las familias es la necesidad de reforzar la protección del recinto escolar. Varios padres consideran que el patio está demasiado expuesto al exterior y plantean medidas para impedir tanto la visibilidad como un posible acceso desde fuera.

Raquel Vega defendía la conveniencia de instalar algún tipo de cerramiento. "Sería lo mejor, porque es una opción que tienen otros colegios aquí en Badajoz", afirmaba. "Los niños están muy visibles" y propone la colocación de un seto o alguna chapa.

Raquel Vega, después de dejar a sus hijos en el colegio esta mañana. / Jota Granado

Mientras la investigación sigue abierta, la comunidad educativa trata de recuperar la calma con un deseo general: que la menor se recupere lo antes posible y que se esclarezca cuanto antes el origen del disparo.