Muere un hombre de 25 años tras un tiroteo en Alicante

Un hombre de 25 años resultó muerto por herida de bala en un tiroteo registrado este sábado en el casco urbano de Torrevieja. Hacia las 22,30 horas de este sábado se produjeron varios disparos en la vía pública de Torrevieja. Varias patrullas de la Guardia Civil acudieron al escenario de los hechos localizando fallecido de 25 años, de nacionalidad argelina

Autopsia

A falta de la confirmación por parte del Instituto de Medicina Legal de Alicante a la finalización de la autopsia que se realizará al cadáver, a priori, los indicios indican que la muerte se habría producido por impacto de bala, según indicaron fuentes conocedoras del caso. El tiroteo se produjo en la calle Bergantín, adyacente a la playa del Cura y apenas a un kilómetro del cuartel de la Guardia Civil.

Policía Judicial

Bajo la dirección de los juzgados de Torrevieja, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja ha asumido la investigación, apoyado por el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Alicante, para recabar todas las pruebas posibles que permitan esclarecer lo sucedido a la mayor brevedad. De momento, al encontrarse la investigación en curso, no pueden aportarse más detalles, según las mismas fuentes.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, no se ha pronunciado sobre este tiroteo, pero coincidiendo con el suceso ha publicado este domingo a primera hora un mensaje en redes sociales en el que recogía su demanda de más efectivos de Guardia Civil, avanzada por este diario hace unos días, y previa a la Junta Local de Seguridad que está prevista antes de fin de mes con el Subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda.

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La petición se produce tras varios sucesos con muertes violentas en los últimos meses como la muerte de un disparo a bocajarro en la cabeza de un ciudadano checo en Rocío del Mar con un arma, el asesinato en agosto de 2025 de un miembro de la mafia turca en la calle Pedro Lorca o el atropello mortal en octubre de 2025 de un joven sueco que intentaba evitar el robo de su móvil en la misma calle Pedro Lorca.