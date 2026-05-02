Detenido por asesinar a su mujer en plena calle en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por supuestamente asesinar a su pareja en Esplugues de Llobregat (Barelona). El hombre atacó a la mujer con una arma blanca cuando iba por la calle sobre las 11 de la mañana de este sábado con otras personas, que resultaron heridas. Después salió huyendo.

El cuerpo de la mujer quedó tendido en el suelo. Al lugar llegaron varias ambulancias que no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Gracias a la descripción de varios testigos se pudo identificar al sospechoso que fue detenido una hora más tarde en Barcelona.

Todo apunta a que se trata de un nuevo crimen por violencia machista. De confirmarse, sería la primera mujer asesinada por su pareja o expareja este año en Cataluña.