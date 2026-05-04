Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves

Angustia en Oviedo por la desaparición, desde el pasado jueves, de una niña de 5 años. La menor tutelada por el Principado y que actualmente vive con una familia de acogida fue, según fuentes de la Consejería de Derechos Sociales, sustraída por sus padres biológicos durante una visita supervisada en un centro especializado en acogimiento familiar tras agredir a una educadora. Nada más producirse los hechos se activó la intervención de la Policía Nacional, que elevó el caso al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, que ha decidido difundir una alerta solicitando colaboración ciudadana.

En el aviso del organismo estatal se incluyen el nombre y la descripción física de la niña, así como varios teléfonos de contacto, entre ellos Policía Nacional, Guardia Civil, Fundación ANAR(Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) y servicios de emergencias, para que cualquier persona que pueda aportar información relevante lo comunique de manera inmediata.

Derechos Sociales confirmó a este periódico que la menor se encontraba bajo el cuidado de una familia de acogida, pero sus progenitores biológicos mantenían un régimen de visitas autorizado que debía desarrollarse bajo supervisión profesional en la sede de una entidad encargada del seguimiento de casos de acogimiento.

Fue precisamente durante uno de esos encuentros cuando se produjo el incidente que ha desembocado en la búsqueda. Según la versión facilitada por el Principado, los padres biológicos habrían agredido a la educadora responsable de supervisar la visita antes de abandonar el lugar con la niña sin autorización.

La Consejería activó de forma inmediata los protocolos previstos para este tipo de situaciones. Presentó una denuncia ante la Policía Nacional y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, manteniendo desde entonces contacto permanente con los investigadores.

El Gobierno asturiano insiste en que la prioridad absoluta es localizar a la menor "lo antes posible" y garantizar su integridad.

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El caso ha generado especial inquietud social no solo por la corta edad de la niña, sino también por las circunstancias en las que se produjo la sustracción, en un entorno sometido a supervisión y concebido precisamente para preservar la seguridad de la menor. La investigación continúa abierta.