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Un peluquero mata a otro a puñaladas en Valencia

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años y de nacionalidad colombiana tras matar a otro hombre a cuchilladas dentro de su peluquería con arma blanca

El suceso ha tenido lugar en el barrio de la Fuente San Luis, situado en el distrito de Quatre Carreres

El suceso ha tenido lugar en el barrio de la Fuente San Luis, situado en el distrito de Quatre Carreres / Miguel Pérez

Teresa Domínguez

J.Roch

València

Un peluquero ha matado a otro a puñaladas en Valencia. La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años y de nacionalidad colombiana tras matar a otro hombre a cuchilladas dentro de su peluquería con arma blanca. El asesinato ha tenido lugar en un local de la calle de la Fonteta de Sant Lluís, 34.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 14.00 horas, cuando, tras una discusión, uno ha apuñalado a otro en el tórax y el herido ha entrado en parado cardiosrespitaria sin posibilidad de salvarle vida los sanitarios tras practicarle la maniobra de RCP.

Tras la agresión mortal, varios ciudadanos han parado al presunto asesino y una patrulla que pasaba por la zona lo han detenido.

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Agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Asimismo, efectivos de Policía Científica permanecen en el lugar realizando la correspondiente inspección ocular.

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