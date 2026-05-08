Sucesos
En la UCI un joven británico tras caerse de un hotel en Ibiza
La Guardia Civil investiga las primeras hipótesis que apuntan a una caída accidental del turista británico en la localidad ibicenca.
Efe
Un joven británico de 24 años se encuentra grave ingresado en la UCI del Hospital Can Misses de Ibiza tras precipitarse en la noche del jueves al viernes desde un establecimiento hotelero, Blau Park, en la localidad de Sant Antoni, según ha informado la Guardia Civil.
El joven ha sufrido politraumatismos y se encuentra está estable dentro de la gravedad, ha explicado el Ib-Salut. Las primeras hipótesis apuntan a una caída accidental, según un testigo que ha prestado declaración a los agentes que investigan el suceso, ocurrido en este hotel ubicado en la zona de Caló des Moro.
Es el primer turista precipitado desde el inicio de la temporada. El verano pasado la localidad de Sant Antoni registró al menos cinco jóvenes fallecidos por caídas desde hoteles y edificios de la localidad.
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