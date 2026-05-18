Galicia
Un detenido e ingresado en una unidad de psiquiatría por matar a su madre en Lugo
La Policía Nacional investiga ahora las circunstancias de este suceso y la autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario
EFE
Una mujer ha fallecido tras ser apuñalada supuestamente por su hijo, que ya ha sido detenido e ingresado en una unidad de Psiquiatría, en el transcurso de un supuesto episodio psicótico.
La víctima llegó a ingresar en estado grave en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) pero no pudo superar la gravedad de sus heridas, han señalado a EFE fuentes policiales.
Las mismas fuentes han indicado que el presunto autor, que fue detenido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en las inmediaciones del domicilio, permanece bajo custodia tras ser ingresado en la unidad de Psiquiatría del Hospital de Lugo.
Los hechos se produjeron el domingo en el domicilio que el hombre compartía con sus padres, en la Praza de Bretaña de Lugo, en las inmediaciones de la Comandancia de la Guardia Civil.
Fue el padre el que se encontró a la mujer malherida cuando volvió a casa, con varias lesiones por arma blanca.
Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de las policías Local y Nacional, así como efectivos de los servicios sanitarios de emergencias que, tras prestarle los primeros auxilios, la evacuaron de urgencia al HULA, donde ingresó en estado muy grave en la UCI.
Finalmente, no pudo superar la gravedad de sus heridas y, según han comunicado a EFE fuentes sanitarias y policiales, falleció la pasada madrugada.
La Policía Nacional investiga ahora las circunstancias de este suceso y la autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario.
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