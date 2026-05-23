Sucesos
Muere un hombre al caer en parapente en Lleida
Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle, como hicieron después los efectivos de emergencia que llegaron, pero ya no le pudieron salvar
EP
Un hombre ha muerto sábado a mediodía al caer con su parapente en Àger (Lleida), a 1 kilómetro al este de la salida de despegues habituales, en una zona de difícil acceso.
Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle, como hicieron después los efectivos de emergencia que llegaron, pero ya no le pudieron salvar, informan Bombers de la Generalitat en un comunicado.
Los bomberos fueron alertados a las 12.58, llegaron en helicóptero con un médico del SEM, y además fueron una dotación terrestre de apoyo, tres ambulancias del SEM, y también efectivos de Mossos d'Esquadra para gestionar tareas judiciales y de levantamiento del cadáver.
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