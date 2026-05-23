Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A BarciaNave okupadaLavacollaTragedia en BriónZapatero
instagram

Sucesos

Muere un hombre al caer en parapente en Lleida

Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle, como hicieron después los efectivos de emergencia que llegaron, pero ya no le pudieron salvar

Àger, Lleida

Àger, Lleida / Bombers

EP

Un hombre ha muerto sábado a mediodía al caer con su parapente en Àger (Lleida), a 1 kilómetro al este de la salida de despegues habituales, en una zona de difícil acceso.

Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle, como hicieron después los efectivos de emergencia que llegaron, pero ya no le pudieron salvar, informan Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Noticias relacionadas

Los bomberos fueron alertados a las 12.58, llegaron en helicóptero con un médico del SEM, y además fueron una dotación terrestre de apoyo, tres ambulancias del SEM, y también efectivos de Mossos d'Esquadra para gestionar tareas judiciales y de levantamiento del cadáver.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La terraza a 10 minutos de Santiago que pocos conocen: luces de verbena y más de 20 opciones de desayuno
  2. La estudiante de la USC con el mejor expediente de Galicia: 'Escollería Historia unha e mil veces máis”
  3. Adiós a las conexiones perdidas: el aeropuerto de Santiago, referente internacional en fluidez operativa
  4. Santiago se une a la fiebre del hyrox en los gimnasios: 'Es un deporte muy saludable, que engancha y crea comunidad
  5. Así abrió sus puertas la nave okupada de Santiago: 'Os veciños teñen ganas de que comecemos a facer cousas
  6. Las obras en el aeropuerto de Santiago entran en la última fase con los vuelos de calibración: reabrirá el jueves
  7. Suspendidas todas las competiciones federadas de pesca deportiva de Galicia, con más de 500 deportistas afectados
  8. Licencia para que Erimsa extraiga cuarzo en un área equivalente a mil campos de fútbol de la comarca de Ordes

Unha escultura inspirada na histórica foto de Manuel Ferrol rende homenaxe á emigración no porto de Fisterra

Unha escultura inspirada na histórica foto de Manuel Ferrol rende homenaxe á emigración no porto de Fisterra

Sigue en directo la carrera sprint del GP de Canadá

Sigue en directo la carrera sprint del GP de Canadá

El 'Caribe gallego' a 1 hora de Santiago: el islote paradisiaco para ver atardecer entre mámoas del Neolítico

El 'Caribe gallego' a 1 hora de Santiago: el islote paradisiaco para ver atardecer entre mámoas del Neolítico

Vingegaard demuestra que es el rey de la montaña y se hace con la 'maglia rosa'

Vingegaard demuestra que es el rey de la montaña y se hace con la 'maglia rosa'

Las mejores imágenes de la 14ª etapa del Giro de Italia

Las mejores imágenes de la 14ª etapa del Giro de Italia

Los incidentes entre la Ertzaintza y activistas de la Flotilla en su llegada a Bilbao

Los incidentes entre la Ertzaintza y activistas de la Flotilla en su llegada a Bilbao

La biotecnología gallega participa en la cumbre europea del sector para reforzar su proyección internacional

La biotecnología gallega participa en la cumbre europea del sector para reforzar su proyección internacional

Galicia comenzará el lunes a vacunar contra el VPH a hombres de hasta 25 años

Galicia comenzará el lunes a vacunar contra el VPH a hombres de hasta 25 años
Tracking Pixel Contents