Accidente
Mueren cinco policías forales de Navarra al chocar su furgoneta con un camión en Guipúzcoa
El accidente se ha producido en la autopista AP-8 a la altura del municipio de Elgoibar
Redacción, EFE
Los cinco ocupantes de una furgoneta, todos ellos policías forales de Navarra, han muerto este miércoles en un accidente en la autopista AP-8, en Elgoibar (Guipúzcoa), tras colisionar su vehículo contra un camión cisterna, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
El siniestro se ha producido sobre las 9:15 horas por causas que se desconocen. El conductor del camión ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro hospitalario.
Como consecuencia del impacto, los cinco ocupantes de la furgoneta han fallecido, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar.
Tras el accidente, la autopista ha quedado totalmente cortada al tráfico y se han generado importantes retenciones en la zona, donde la circulación está siendo desviada por la AP-1.
La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.
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