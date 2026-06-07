Gelves
Muere electrocutado un joven de 17 años en Sevilla al salir de una piscina
El Ayuntamiento gelveño ha lamentado el fallecimiento del menor y ha declarado tres días de luto
Domingo Díaz
José Luis López, joven de 17 años natural de Gelves, ha fallecido este sábado al recibir una descarga eléctrica al salir de una piscina en la localidad sevillana. Así lo ha apuntado la Guardia Civil a El Correo de Andalucía. La investigación se centra en saber qué elemento eléctrico pudo tocar el menor tras bañarse.
El consistorio Gelveño lamentó el "triste fallecimiento" de este vecino menor de edad y trasladó su más sincero pésame a los familiares y allegados. "Debido a esta triste noticia, se suspende la agenda municipal de eventos previstos para los próximos días, entre ellos el IV Festival Flamenco", informó el Ayuntamiento.
Este domingo, el Ayuntamiento también ha explicado que se declararán tres días de luto en la localidad, desde hoy hasta el próximo martes. "Por ese motivo, las banderas ondearán a media asta en la Casa Consistorial", señaló el gobierno local.
Según ha apuntado la agencia Efe, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena se ha hecho cargo de la investigación y está a la espera de los resultados de la autopsia.
- La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
- El restaurante más antiguo de Galicia lleva casi dos siglos abierto en Santiago: 'Fuimos ultramarinos, aserradero e incluso hicimos ataúdes
- Más de 400 vecinos disfrutan en el Cruceiro da Coruña de la primera sardiñada de la temporada en Santiago
- Esperan abrir el Pazo do Cotón en menos de 3 años: 'El proyecto hotelero más importante de Galicia a nivel de recuperación
- San Martiño Pinario revive el Santiago de 1976 con '50 anos aló': 'Esta festa creceu moito
- Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia
- La compostelana Televés lanza una nueva generación de antenas preparada para la televisión del futuro y las redes 5G
- Cortizo y la UDC unen fuerzas para crear un máster que conecte universidad e industria en fachadas ligeras